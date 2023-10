Artikkelen fortsetter under annonsen

Et statsrådsskifte i Utenriksdepartementet er ikke dagligdags. Det skrives om hvorfor i alle retninger: Er det for å kunne legge press på Høyres leder for å gå av? Aksjepartiet kunne man kalle det – uten en minister med mann som kjøper aksjer er man fri til å kritisere Erna Solberg. Er det fordi valget gikk så trått, at det trengs rokeringer i regjering og kapitaliststempelet henger ved en minister som har aksjekjøpende mann? Slitasje over lang tid, to år til valget, på tide med nytt mannskap, en «midlife update»?

Men nesten ingen spør om dette har med kompetanse å gjøre, dyktighet i jobben.