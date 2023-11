Sverre Diesen Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef

Det er nå det gjelder Svekket vilje til å støtte Ukraina vil på sikt være en like dyr og langt farligere strategi for Vesten, enn å fortsette innsatsen for en ukrainsk seier.

2 min Publisert: 21.11.23 — 20.01 Oppdatert: 12 timer siden