Artikkelen fortsetter under annonsen

Terrorangrepet får en slik omtale både fordi det er så grusomt og fordi det kom som en overraskelse i form av omfang og inntrengningsevne. Bestialske drap på barn, familier og ungdommer på fest vil for alltid stå som en skillelinje i Israels historie.

La oss tenke oss at vi våkner opp til et slikt angrep på sivile i Halden og Fredrikstad en lørdag morgen, utført av terrorister som kom over svenskegrensen og som til og med var støttet av den svenske regjering.