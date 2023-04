Artikkelen fortsetter under annonsen

Det amerikanske justisdepartementet har tatt ut siktelse mot Charlie Javice (31), som ble pågrepet sent mandag kveld. Javice står bak finansplattformen Frank, som ble kjøpt opp av den amerikanske storbanken JPMorgan Chase for 175 millioner dollar i 2021.

Javice anklages for å ha løyet om antall brukere på plattformen og på den måten blåst opp verdien av selskapet, med mål om å berike seg selv. Siktelsen inneholder totalt fire punkter, og tre av dem har en strafferamme på opptil 30 år i fengsel hver, ifølge CNBC.

– Hun løy direkte til JPMC og fabrikkerte data for å understøtte disse løgnene – alt for å tjene over 45 millioner dollar på salget av selskapet sitt. Denne arrestasjonen bør være en advarsel til alle gründere som lyver for å fremme egen virksomhet, om at løgnene til slutt vil innhente dem, sier delstatsadvokat Damian Williams i en uttalelse.

Frank skulle forenkle søknadsprosessen for studentlån. Selskapet ble nylig avviklet etter at JPMorgan Chase fant ut at mesteparten av plattformens brukere besto av falske kontoer. JPMorgan Chase gikk til søksmål mot Javice for tre måneder siden etter å ha avdekket den påståtte svindelen.

Ifølge siktelsen fra påtalemyndigheten skal Javice skal ha sagt til JPMorgan at Frank hadde en kundebase på 4,25 millioner personer, når det i realiteten bare var 300.000. Da JPMorgan ville ha bevis på at plattformen faktisk hadde over fire millioner brukere, skal Javice ha fått en ekstern dataingeniør til å fabrikkere et falskt datasett.

Det amerikanske verdipapirtilsynet (SEC) har reist et sivilt søksmål mot Javice. SEC kaller det en «klassisk svindel».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Javice avviser alle anklagene, sier en talsmann til CNBC. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.