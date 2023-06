Artikkelen fortsetter under annonsen

Nettsidene til flyselskapet SAS hadde problemer fredag morgen. En hackergruppe sier på Twitter at de har angrepet selskapet.

SAS ønsker ikke å kommentere opplysningene. SAS-nettsidene har vært nede og kommet opp igjen i morgentimene.

På Twitter skriver en hackergruppe at de har stengt ned SAS-systemene og at de krever ti millioner dollar. Det er hackergruppen Anonymous Sudan som har tatt på seg ansvaret.

Det er en hackergruppe som ifølge eksperter og sider som Radware.com er knyttet til Russland. Gruppen har målrettet angrep mot nettsider i Skandinavia.

Nettsidene til SAS i Norge, Sverige og Danmark var nede i morgentimene. SAS er også flere ganger tidligere blitt utsatt for angrep fra gruppa som har skapt problemer på deres nettsider.

Ut fra Avinors nettsider ser det ikke ut til å påvirke flytrafikken.