Svenske LMK Group ab er ledende på matkasser i Norden. Norske Adams Matkasse og Godtlevert utgjør 54 prosent av selskapets omsetning, opp fra 50 prosent i 2021.

Selskapets regnskaper for 2022 er nedslående lesing. Omsetningen falt i fjerde kvartal 2022 med nesten 22 prosent fra 327 millioner til 255,5 millioner svenske kroner i samme kvartal 2021. På årsbasis falt salget fra 1,39 milliarder kroner til 1,08 milliarder kroner, også her ned 22 prosent.

På driften tapte selskapet 107,6 millioner kroner i fjerde kvartal, mot et overskudd på 15,7 millioner kroner i 2021. For hele året endte driftsresultatet på minus 149,3 millioner kroner, mot pluss 46,9 millioner kroner året før.

Resultat før skatt endte på minus 99,5 millioner svenske kroner for hele 2022.

Mistet en femtedel av salget i Norge

LMK Group rapporterer ikke resultatene for de norske virksomhetene. Men omsetningen for Adams Matkasse og Godtlevert falt med 21 prosent i fjerde kvartal. Selskapet forklarer dette med frykt for lavkonjunktur og mindre penger blant folk på grunn av inflasjon, energipriser og høyere renter, samt økt konkurranse.

Administrerende direktør Walker Kinman beskriver 2022 som «krevende», og han varsler tøffe tider fremover.

– Vi forventer en fortsatt nedgang i markedet første halvår 2023, sier han i en pressemelding.

Han understreker at målet er lønnsom drift, uten å være konkret på når dette kan være realistisk.

Aksjekursen i LMK Group ab har kollapset det siste året på Stockholm-børsen, fra rundt 30 kroner til nå knapt syv svenske kroner. Det norske private equity-fondet Herkules, der Gert W. Munthe er sentral, er største eier i LMK Group med vel 12 prosent av aksjene.