Norske Bjørn Gulden holder onsdag morgen sin første kvartalspresentasjon som toppsjef for den kriserammede sportskjempen Adidas, som har en markedsverdi på vel 300 milliarder kroner.

Alle de negative tildragelsene rundt artisten Kanye West, eller bare «Ye» som han nå kaller seg, har kastet mørke skygger over den tyske sko- og sportsutstyrsgiganten – noe også de finansielle resultatene vitner om.

I fjerde kvartal fikk Adidas et driftsunderskudd 724 millioner euro, tilsvarende 8,2 milliarder norske kroner, ifølge den rykende ferske rapporten. 2022 som helhet endte med et driftsoverskudd på nær syv milliarder kroner.

Selskapet omsatte for nær 59 milliarder norske kroner i fjerde kvartal, en liten økning fra året før. Adidas fikk nær syv milliarder kroner i tapt salg som direkte følge av bruddet med West.

Knusende resultatvarsel

West og Adidas formaliserte partnerskapet i 2016, men tyskerne så seg sist høst nødt til å kutte alle bånd til artisten etter en rekke rasistiske og antisemittiske utfall fra West.

I et resultatvarsel fra sist måned skrev Adidas at selskapet brenner inne med varer for milliarder av kroner tilknyttet West, nærmere bestemt merkevaren «Yeezy», som sto for rundt åtte prosent av Adidas' totale omsetning i 2021.

Adidas beregnet at Yeezy vil koste Adidas 1,2 milliarder euro i tapt salg, 500 millioner euro på bunnlinjen og 200 millioner euro i engangskostnader bare i år. Disse tallene blir gjentatt i rapporten for fjerde kvartal, der Adidas skriver at det regner med et driftsunderskudd på nær åtte milliarder kroner også i 2023. Dette forutsetter at Adidas velger å ikke merke om og selge noe av Yeezy-utstyret.

2023 vil bli brukt til å legge grunnlag for lønnsomhet i 2024, sier Gulden.

– Adidas har alle ingrediensene som trengs for å lykkes. Men vi må flytte fokus tilbake på kjernen vår: Produkt, forbrukere, detaljhandelspartnere og atleter. Vi skal jobbe med å styrke vårt team og Adidas-kulturen, sier Gulden.

Adidas betaler et utbytte på 0,7 euro per aksje i fjerde kvartal, mot forhåndsestimatet på 1,64 euro.

Tjente 68 mill.

Bjørn Gulden meldte overgang til Adidas fra erkerivalen Puma i fjor høst, med oppstart ved årsskiftet. Dagen sjefsbyttet ble varslet, steg Adidas rundt 20 prosent på Frankfurt-børsen, etter at aksjen hadde vært på en lang, og tilsynelatende endeløs, nedtur.

Gulden vokste opp i Hallingdal og var fotballproff, blant annet i tyske Nürnberg på 80-tallet, men en skade satte en tidlig stopper for fotballkarrieren. I stedet gikk han inn i sportsutstyr- og tekstilindustrien, der han blant annet har hatt flere lederroller i nettopp Adidas.

Gulden er også styreleder i handelsgiganten Salling Group. Han har tidligere hatt styreverv i den norske møbelfabrikken Ekornes, elektronikkforhandleren Expert (nå Power) og Helly Hansen.

Lønnsmessig har Gulden vært i toppsjiktet blant tyske næringslivstopper på industriindeksen DAX, ifølge Handelsblatt. Som Puma-sjef hadde han i 2021 en samlet godtgjørelse på 6,7 millioner Euro, eller vel 68 millioner kroner. Det meste av utbetalingen var bonus.

Den avgåtte toppsjefen i Adidas, Kasper Rørstedt, tjente ifølge Handelsblatt nærmere 90 millioner kroner i 2021.

Ifølge årsrapporten for 2022 fikk Rørstedt en engangsutbetaling på intet mindre enn 12 millioner euro for tidlig terminering av kontrakten, tilsvarende 135 millioner norske kroner. Han vil også motta 200.000 euro i etterlønn per måned i 18 måneder.