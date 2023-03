Artikkelen fortsetter under annonsen

Lush er blitt et fenomen i en rekke internasjonale storbyer, men i Norge endte kjeden med et brutalt mageplask og konkurs tidligere i mars.

Konseptet har sitt utspring fra Storbritannia og kjennetegnes blant annet av fargerike badebomber og ulike badeprodukter. Kjeden har nærmere 1000 butikker i 50 land. I Norge ble seks butikker rammet av konkursen i Fersk kosmetikk.

Bostyrer Jostein Nordbø bekrefter til DN at det nå er utsikter til at kjeden viderefører sin virksomhet i Norge – i en kraftig nedskalert utgave.

– Vi har jobbet for å selge unna butikkene, uten at vi har lykkes veldig godt. Et datterselskap av Lush har kjøpt varelageret og driftstilbehør.

– Vil det bli en avvikling av butikkene?

– Det går mot en kraftig reduksjon i antall butikker. Én av seks butikker videreføres. De fleste leiekontraktene er fratrådt, med unntak av Byporten i Oslo hvor det er utsikter for at butikken videreføres.

Butikkene i Bogstadveien i Oslo, Trondheim, Sandvika, Bergen og Stavanger ser ut til å bli nedlagt.

Krav på ni millioner

Under pandemien falt omsetningen fra rundt 36 millioner kroner til under 30 millioner samtidig som underskuddet økte.

Inntil nå har butikkene i Norge vært drevet etter en franchisemodell. En gruppering med norske eiere har kontrollert 65 prosent av aksjene i driftsselskapet Fersk kosmetikk, mens et datterselskap av kjeden eide de resterende aksjene frem til konkursen.

Nå er de norske eierne forsvunnet ut og den norske virksomheten ser ut til å bli heleid av kjeden gjennom et nyopprettet selskap.

Så langt er det meldt inn krav for over ni millioner kroner i tillegg til forventede lønnskrav.

Til sammen 70 ansatte ble berørt av konkursen.

På glassdøren til butikken i Byporten er det en lapp med «midlertidig stengt». Dette vil trolig bli den eneste Lush-butikken i Norge som videreføres etter konkursen. (Foto: Lars Kristian Solem)

Druknet i gjeld

Tidligere denne måneden ble det kjent at også Body Shop var i forhandlinger med sine kreditorer.

Bostyrer legger ikke skjul på at Lush kom inn i en ond spiral som har preget handelsnæringen.

– Pandemien og nedstengningen fikk formidable konsekvenser. Etter gjenåpningen kom ikke omsetningen opp på samme nivå.

Etterslepet fra pandemien gjorde at selskapet aldri fikk hodet over vannet.

– I likhet med mange andre fikk dette selskapet et stort lån med statsgaranti under nedstengningen. Dette lånet var sikkert til hjelp under pandemien, men ettersom lånet skal tilbakebetales vil det ha negativ effekt for selskapets økonomiske stilling, sier Nordbø.

Han ser nå at mange selskaper sliter med en presset likviditeten.

– Det vil helt sikkert bli flere slike konkurser.

– Så du tror vi vil se en konkursbølge?

– Ja, dessverre, svarer bostyreren i advokatfirmaet Økland med base på Lillestrøm.

I ettertid ser han at det kan stilles spørsmål om enkelte disponeringer, som å inngå en kostbar leiekontrakt i Bogstadveien.

– Det er mulig kjeden ekspanderte for mye. Produktene har vært populære, men det sier vel litt nå som Lush velger å satse på én butikk og netthandel.

Sunndal Sparebank ble registrert som långiver tidlig under pandemien.

– Årsaken er sammensatt, først og fremst nedgang i omsetning under og etter pandemien, opplyser tidligere styreleder Ola Løvaas i det konkursrammede selskapet Fersk kosmetikk.