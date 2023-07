Dette er en av taperbransjene: – Det har vært noen ekstremt gode år Høye renter og dyrtid har ført til bråstopp for møbelbransjen, etter et par jubelår under pandemien. Nå tror Bohus-topp at bransjen vil rammes av konkurser.

2 min Publisert: 19.07.23 — 04.07 Oppdatert: en dag siden