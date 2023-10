Artikkelen fortsetter under annonsen

Fergerederiet Color Line har avdekket at flere av selskapets ansatte om bord på passasjerfergen Superspeed ulovlig har ilandført avgiftsfrie varer, som sprit og sigaretter.

Etter hva DN erfarer har syv-åtte personer fått sparken som følge av saken.

Lurte tollerne

Tollreglene sier at transportpersonell i internasjonal trafikk har lov til å ta med seg 40 sigaretter eller 100 gram andre tobakksvarer en gang i løpet av 24 timer – men ikke en dråpe alkohol.

Da DN i slutten av september tok kontakt med Erik Brynhildsbakken, Color Lines konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, om at flere ansatte skal ha fått sparken etter å ha smuglet avgiftsfrie varer i land, ville han ikke si noe om saken.

Siden har DN fått bekreftet fra flere kilder at det dreier seg om syv-åtte ansatte, flere av dem med lang fartstid fra blant annet rederiets taxfree-butikk, som i sommer ble oppsagt som følge av smuglingen.

– Vi har gjennom våre interne rutiner avdekket at noen ansatte har tatt i land tollfrie varer til fots utenom driftsperioden, sier Brynildsbakken om saken torsdag.

Det vil med andre ord si at ilandføringen har foregått i perioder når tollvesenet ikke har ført kontroll.

Ikke bevis for videresalg

Etter avsløringen meldte Color Line inn forholdene til Tollvesenet. Det skal dreie seg om smugling av både sprit og andre avgiftsfrie varer som Color Line selger om bord. Det er Tollvesenet som vurderer om noen av forholdene skal bringes videre til politiet, opplyser selskapet.

– Vet dere noe om hvilket omfang denne smuglingen har hatt?

– Vi ønsker ikke å kommentere omfanget utover at vi ikke har indikasjoner på at det har foregått videresalg, sier Brynhildsbakken.

Tolletaten viste til taushetsplikten og ville ikke kommentere saken da DN henvendte seg første gang for et par uker siden. Men torsdag skrev etatens seksjonssjef Helge Breilid i Kristiansand følgende i en epost:

– Denne saken er et forhold mellom politiet og rederiet. Vi kan bekrefte at rederiet har holdt Tolletaten orientert om den aktuelle saken, men Tolletaten har ikke anmeldt saken.

DN har spurt politiet i Agder om saken er under etterforskning hos dem, men har foreløpig ikke fått svar.