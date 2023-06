Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har vært helt surrealistisk, sier Camilla Pihl (45), som står bak klesmerket med samme navn.

Pihl var en av de første norske bloggerne og startet en mote- og livsstilsblogg på 2000-tallet. Siden den gang har hun designet sko- og smykkekolleksjoner, lansert hud- og hårpleieserier, startet nettmagasin og skrevet bok. Hun er ofte å se på rød løper, og har mer enn 100.000 følgere på Instagram.

I 2019 slapp hun sin første kolleksjon med klesmerket Camilla Pihl. Omsetningen har siden det vokst fra 13,8 millioner kroner, til 62 millioner kroner i fjor, fremgår det av Camilla Pihl Fashion Groups regnskap for 2022. Pihl og forloveden Peter Peters eier 50 prosent av selskapet, mens Holzweiler eier den andre halvparten.

Siden 2019 har overskuddet før skatt økt fra 510.000 kroner, til 17,1 millioner kroner. Det gjør Camilla Pihl til et av de raskest voksende klesmerkene i Skandinavia i sitt segment.

Camilla Pihl Fashion Group Halvparten av selskapet eies av Peters & Pihl Holding AS, som eies av Camilla Pihl og Peter Peters.

Den andre halvdelen eies av Holzweiler Holding

Holzweiler Holding er eid av Susanne Holzweiler, Andreas Skappel Holzweiler, Maria Skappel Holzweiler og Sequoia Capital.

Da klesmerket først så dagens lys var målene mer beskjedne, men veksten har ført til store planer for årene fremover. Årets mål er en omsetning på over 100 millioner kroner og et justert driftsresultat (ebidta) på 30 millioner. Neste år braker det løs i utlandet.

CAMILLA PIHL FASHION GROUP, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 62 33,8 83,4% Driftsresultat (ebit) 17,4 9,4 85,1% Resultat før skatt 17,1 9,2 85,9%

– Dødser fra tieren

På snart fire år har Camilla Phil åpnet tre butikker, to i Oslo og en i Bergen. Merket selger alt fra skinnjakker til kjoler, og prisen på plaggene varierer mellom 600 og 6000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå ser Pihl muligheten til å satse internasjonalt. I første omgang skal merket ekspandere i Skandinavia. Planene for de neste to årene innebærer lansering i både Sverige og Danmark – men så vil de videre ut i verden.

Peter Peters, styreleder og deleier, holder kortene tett til brystet, men sier de ikke kommer til å dyppe tåen i vannet fremover.

– Det har vi ikke troen på. Hvis du ikke gjør det ordentlig, så blir du ikke lagt merke til. Det er altfor mange som kjemper om oppmerksomheten. Skal vi satse i nye land, lager vi en ordentlige plan, sier Peters, og legger til:

– Vi dødser fra tieren.

– Vi dødser fra tieren, sier Peter Peters om den internasjonale ekspansjonen. Fra venstre står eier og daglig leder Susanne Holzweiler, merkevaredirektør Therese Bleken Merling, og eierne Camilla Pihl og Peter Peters. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Merkevaredirektør Therese Bleken Merling sier selskapet har brukt de siste årene på å få fotfeste hjemme, og nå er klare for satsingen videre.

– Vi har brukt de siste årene på å tydeliggjøre og sikre identiteten til brandet, og landet hvem vi er og hvilke samarbeidspartnere vi skal jobbe med. Nå er vi trygge på det vi gjør og satser videre, sier Merling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pihl som er merkets ansikt utad har sett til storesøster Holzweiler for å se hva som har funket og ikke. Holzweiler har siden oppstarten vært en del av reisen.

– Vi startet ikke med noen kjempe mål, man vi ønsker selvfølgelig at det skal bli stort, sier Pihl.

Merker kronesvekkelsen

«Feminint og tidløst» er nøkkelordene bak designet til plaggene som har ført til rekordomsetning - og det i en presset økonomi. Høyere renter og stigende inflasjon har svekket nordmenns kjøpekraft, men hos Camilla Phil opplever de ikke noen kundeflukt.

– Vi har vært heldige som har kunder som fortsatt prioriteter oss. Hovedsegmentet er godt voksne, som kanskje ikke er like utsatt som mange andre, sier Pihl.

Men merket er ikke uberørt av det økonomiske skiftet.

Prisveksten har skutt i været. Samtidig har den norske kronen svekket seg til historisk svake nivåer. Camilla Pihl Fashion Group kjøper inn varer i dollar og euro, men selger i norske kroner.

– Det er vel ingen som ikke merker det, men det handler om å jobbe smart, sier Pihl.

I dag er totalt tre butikker, og nå jakter de flere nye lokasjoner. Fra venstre, Camilla Pihl, Susanne Holzweiler og Therese Bleken Merling. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Daglig leder Susanne Holzweiler sier nedgangstiden skaper en strammere prioriteringsliste.

– Nedgangstider gjør at man bli mer fokusert. Man snur og vender på hver krone. Man stiller spørsmålet om vi må bruke penger på enkelte ting, samtidig øker fokuset på hva som er kjerneområdet vårt, sier Holzweiler.

Hun håper også at folk prioriterer bærekraft.

– Det er kanskje ønsketenkning, men forbrukere har makt. Slik at mitt håp er at folk heller kutter i veldig billige plagg som raskt går i stykker, og heller investerer i en garderobe man kan ha over lang tid, sier Holzweiler.

Kun kvinner

Da Therese Bleken Merling startet i jobben som merkevaredirektør tilbake i 2020, besto teamet av tre ansatte. I dag har klesmerket 26 ansatte – hvor alle er kvinner.

På tre år har antall ansatte økt fra tre til 26. Fra venstre, Therese Bleken Merling, Peter Peters, Susanne Holzweiler og Camilla Pihl. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

– Vi har et skikkelig bra team. Et girlpower-team drevet av fantastiske jenter, sier Merling.

Det var ikke planlagt at Camilla Pihl kun skulle ansette kvinner, men gründeren har vært bevisst å løfte frem kvinner i bransjen.

– Vi jobber sammen som en stor organisme, og lager produkter av kvinner for kvinner, legger Pihl til.

Hun peker på at ansatte gir god innsikt i hva de opplever at mangler i klesmarkedet, og at syretesten derfor kan tas på kontoret.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.