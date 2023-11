Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var Geir Olav Opheim (59) som for fem år siden sto sentralt da det engelske frossenmat-konseptet Iceland inntok det norske dagligvaremarkedet. Tanken var å ta opp kampen med de tre norske dagligvaregigantene Coop, Norgesgruppen og Rema 1000. Siden 2018 er fasit et samlet tap på over 40 millioner kroner for de norske investorene som satset på konseptet. Bare de to siste årene er det samlede resultatet før skatt på minus 35 millioner kroner og også i år blir det minusresultat.

– Det er stygge tap og har ikke vært morsomt å være investor. Tapene er blitt større enn vi kunne ønsket og hadde lagt opp til, sier daglig leder Geir Olav Opheim i Iceland Mat.

Iceland Mat as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 43,1 41 5,1 % Driftsresultat (ebit) -21,1 -13,5 -% Resultat før skatt -21,5 -13,8 -%

– Absolutt ikke hyggelig

Opheim sier de selv har selv stått for mye av finansieringen. Opheim og hans selskap eier selv nær 15 prosent av Iceland Mat as, mens styreleder Kai Magnar Killingmo og hans selskap eier 23,3 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvordan har du hatt råd til å finansiere din del av dette underskuddet?



– Det er jo ikke bare jeg som står bak dette, men det er ikke så mye mer kapital jeg kan putte inn, sier Opheim.

– Så du har brukt opp det du har av penger på denne satsingen?

– Jeg har ikke kapital nok selv til å fylle på og stå i det løpet som vi kunne gjort i forhold til opprinnelig strategi. Det er derfor vi legger om strategien slik at vi kan drive videre, sier Opheim.

2019: Dette frossenkonseptet har åpnet sin første butikk i Oslo Video fra Dagens Næringsliv 01:04 Publisert: 26.03.19 — 07:01

Opheim har toppledererfaring fra både Coop og Nortura, uten at det har hjulpet nevneverdig hittil med å oppnå suksess for Iceland Mat i Norge. Kjeden har på det meste hatt seks butikker i Norge, men fire ble lagt ned tidligere i år. Nå står de kun igjen med en butikk på St. Hanshaugen i Oslo sentrum.

Selskapet leverte nylig tall som viste at kjeden har lagt bak seg sitt verste tap i sin femårige historie i det norske markedet. Minus 21,5 millioner kroner før skatt. Listen over inkassokrav mot selskapet er lang som et vondt år og selskapets styre skriver at det også har opparbeidet seg et vesentlig underskudd ved inngangen til september i år.

– Det er absolutt ikke hyggelig og ikke slik man ønsker det skal være, selv om vi har vært forberedt på at det koster å etablere seg som ny aktør i dette markedet. En skal ha ganske mye kapital for å stå imot dette, for de har litt mer kapital disse konkurrentene våre, sier Opheim.

Iceland Britisk dagligvarekjede

Spesialiserer seg på fryste ferdigretter, desserter, kaker og tradisjonell frossenmat.

Har butikker i en rekke land og eksporterer også varer til disse

I Norge er det selskapet Iceland Mat som sitter på rettighetene til kjeden. Selskapet ble etablert av Geir Myklebust, Ståle Werner Nielsen og Geir Olav Opheim.

I Storbritannia ble kjeden kjent gjennom tv-serien «Livet i et fryseskap».

For lite varer

Ifølge Opheim har Iceland Mat vært gjennom en tøff omstilling i år. Det kommer på toppen av at de helt siden etableringen i Norge sier det har slitt med å skaffe gode nok butikklokaler for å få til vekst som skal gi god nok lønnsomhet. Iceland Mat-sjefen viser også til at det har hatt betydelig problemer med å få varer inn til Norge fra England siden Storbritannia forlot EU i 2020. Når en viktig del av konseptet er å selge varer som importeres fra England, da blir det vanskelig.

– Etter brexit har det blitt betydelig dyrere og vanskeligere å få varene inn til Norge. Det har gjort at vi i lange perioder i det hele tatt har slitt med å få tak i varer til kunder eksternt, men også til egne butikker. I lange perioder har vi rett og slett hatt for lite varer. Det er også en forklaring på de dårlige resultatene og det lave salget, sier Opheim.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Iceland åpnet sin første butikk i Oslo i 2019, nærmere bestemt på Stovner senter. Iceland Norge-sjef Geir Olav Opheim (i midten) holdt åpningstale, mens Alistair Cooke, sjef for Icelands internasjonale virksomhet, klippet snoren. (Foto: Marte Christensen) Mer...

Den norske Iceland Mat-satsingen legger nå om satsingen til å bli en mer rendyrket importør og grossist.

– Nå får vi gjort en del endringer som gjør at varestrømmen inn blir sikrere, men uansett har det kostet oss så mye penger at vi er nødt til å legge om systemet vårt. Nå toner vi ned satsingen på egne butikker og prøver å selge inn via andre salgskanaler.

– Så dere satser rett og slett på å bli en leverandør til de eksisterende dagligvarekjedene?

– Ja, mer den rollen der og også netthandel. Så selger vi jo også via Oda, Wolt og Foodora, sier Opheim.

Selskapets revisor skriver i sin vurdering at det er foreligger en vesentlig usikkerhet knyttet til om selskapet vil overleve. Revisor lister blant annet opp at selskapet har gått med underskudd i flere år og også ligger an til et betydelig underskudd i år. Videre viser revisor til at det pågår forhandlinger med leverandører om ettergivelse av gjeld og innhenting av mer penger fra eierne.

– Vi tror jo på fortsatt drift og det er styrets syn. Det krever at vi får gjennomført den omstillingen vi står midt oppi og har kommet godt i gang med. Slik det ser ut nå og med de avtaler vi har fått på plass med kreditorer og aksjonærer skal det ikke være nødvendig med påfyll av ny kapital, sier Opheim.

Gikk konkurs

Også den franskeide frossenmatkjeden Picard ble forsøkt lansert i Norge i 2019. Blant rettene Picard skulle selge i Norge var råvarer som sort kaviar og eksklusiv karibisk hummer. Selskapet Migaya Retail Norway as, eid av Faremo-familien, sto bak de to norske Picard-butikkene. Etter å ha tapt over ti millioner kroner ga eierne opp og slo selskapet konkurs tidligere i år. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.