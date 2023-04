Borch anklages for å øke matprisene: – Jeg er skremt Høyre anklager regjeringen for å trosse faglige råd og skade konkurransen i dagligvaremarkedet, etter et nytt forslag om å fjerne distribusjonstilskuddet for små meierier. Matminister Sandra Borch (Sp) avfeier kritikken.

2 min Publisert: 03.04.23 — 18.48 Oppdatert: 6 timer siden