Artikkelen fortsetter under annonsen

Det viser tall fra Bankaxept, som NTB har fått tilgang til.

– Det var en markant økning i handel av dagligvarer mandag og tirsdag. Det kan ha sammenheng med varslet prishopp på matvarer, og at med redusert buffer og økte kostnader, må vi spare der vi kan, sier Kjetil Bøe, leder for betaling i BankID Bankaxept.

Folk handlet mer før prisøkningene Tall fra Bankaxept viser at nordmenn handlet for mer enn normalt i dagligvarebutikkene før det varslede prishoppet. Dette er tallene for den gjennomsnittlige handlekurven til folk tirsdag, fordelt på fylker og sammenlignet med snittet for de øvrige tirsdagene i januar: * Agder: 296 kroner (+15 prosent) * Innlandet: 306 kroner (+14 prosent) * Møre og Romsdal 314 kroner (+26 prosent) * Nordland 291 kroner (+17 prosent) * Oslo 253 kroner (+10 prosent) * Rogaland 308 kroner (+22 prosent) * Troms og Finnmark 311 kroner (+19 prosent) * Trøndelag 298 kroner (+19 prosent) * Vestfold og Telemark: 309 kroner (+12 prosent) * Vestland 305 kroner (+21 prosent) * Viken 306 kroner (+12 prosent)

Totalt brukte nordmenn 682 millioner kroner på dagligvarer tirsdag. En gjennomsnittlig handlekurv kostet 298 kroner.

Gjennomsnittlig handlekurv tirsdag var 16 prosent større enn det som er gjennomsnittlig handlekurv for de resterende tirsdagene i hittil i januar. Mandag handlet nordmenn for 623 millioner kroner og handlekurven lå gjennomsnittlig på 275 kroner.

Lørdag 28. januar var også en bra handledag og største transaksjonsvolumet for en lørdag hittil i år.

I Møre og Romsdal økte handlekurven mest med 26 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.