Birkenstock-sandalene er blitt omtalt som stygge og blir kalt «Jesus-sandaler». Rent kommersielt har de tyske sandalene langt høyere anseelse.

Nå vurderes en børsnotering med en verdsettelse på seks milliarder dollar, tilsvarende 64 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

Det er fin prising på et sandal-imperium, men ifølge Bloomberg-spaltist Andrea Felsted er det flere tegn på at dagens eiere er i ferd med å gå av seg skoen.

Det ene er at trenden med lette comfy-sko kan ha passert toppen. Og det andre er at forbrukerne spesielt i Asia har dempet denne typen forbruk spesielt etter gjenåpningen.

Fotlengder foran Crocs

Verdsettelsen på 12 ganger driftsresultat ebitda vil bli langt høyere enn for konkurrentene Crocs Inc. og Dr Martens PLC. Disse blir bare verdsatt til 7,7 og 6 ganger driftsresultat ebitda.

Blant de dominerende eierne i Birkenstock er private equity-fondet L Catterton som har luksuskonsernet LVMH i ryggen. Da de kjøpte seg opp for to år siden var det basert på en verdsettelse på 4,9 milliarder dollar.

– Private equity-selskaper gjør vanligvis investeringer med en horisont på tre til fem år, så å utforske alternativer etter to år ser tidlig ut, påpeker Felsted.

Hun tror dagens eier ønsker å ta ned eksponeringen på fottøy etter å ha ridd trendbølgen.

Spesielt under hjemmekontorperioden seilet uformelt fottøy opp som en vinner. I første halvår var inntektene på 7,5 milliarder kroner.

Bernard Arnault (th) er verdens nest rikeste bak Elon Musk og er en av eierne i Birkenstock gjennom sitt luksuskonsern LVMH. Her er han sammen med ekspresident Donald Trump og sin sønn Alexandre i Trump Tower. (Foto: MIKE SEGAR/Reuters/NTB Scanpix) Mer...

14.000 for kork-sandaler

Birkenstock-familien er fortsatt involvert i det 250 år gamle selskapet. Brødrene Christian og Alex Birkenstock kan sitte med aksjer for 20 milliarder kroner hvis børsnoteringen blir vellykket.

Skoene med korksåler ble utviklet av Karl Birkenstock i 1963 og ble presentert som treningssandaler for å fremme en naturlig gange.

Samarbeidet med ulike designere har gjort at enkelte spesialmodeller blir solgt for 14.000 kroner.