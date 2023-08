Artikkelen fortsetter under annonsen

Domino's Pizza-kjeden ble som alle rammet av de høye strømprisene i 2022. Høyere råvarepriser gjorde at produksjonen av pizza ble dyrere, og siden mye av dette kjøpes fra utlandet gikk selskapet på en smell på grunn av den svake kronen. På toppen av dette vises det til høyere utgifter til husleie.

Dette er Domino's Pizza Etablert i 1960 med et pizzabakeri drevet av Tom Monaghan og broren James Monaghan.

I dag finnes det 16.500 Domino’s Pizza-bakerier i 92 land og Domino’s Pizza er verdens største pizzaleverandør, med en global markedsandel på cirka 15 prosent i QSR Pizza (Quick Service Restaurants).

Domino’s Pizza omsetter nybakt pizza for over 140 milliarder kroner i år.

En gruppering med norske eiere tok kjeden til Norge i 2014. Etter hvert kom det engelske selskapet Domino’s Pizza Group inn på eiersiden i det norske selskapet, med 71 prosent av aksjene.

I 2021 trakk det engelske selskapet seg ut etter å ha tapt nesten 260 millioner kroner i perioden 2018–2020.

Eirik Bergh og flere av de samme som solgte seg ned i 2014 kom inn og tok kontrollen igjen. Bergh er nå styreleder og største eier i eierselskapet DP Norway as.

I Norge har Domino's nå 11 egeneide og 31 franchise-butikker, hovedsakelig i Oslo-området, Stavanger og Bergen.

Fasit viser at inntektene falt fra 276 millioner kroner i 2021 til 213 millioner kroner i 2022. Styret forklarer at svakere topplinje kan forklares med høyere andel franchisedrevne utsalg, og at totalt salg lå på samme nivå i 2022 som i 2021. Det var til sammen 278 ansatte i pizzakonsernet i Norge.

«2022 var ikke et økonomisk tilfredsstillende år», skriver styret i årsberetningen.

Det samlede resultatet før skatt for pizzakjeden de siste fem årene er nå kommet opp i minus 282 millioner kroner.

DP Norway as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 212,7 276,1 -23% Driftsresultat (ebit) -19,5 -4,9 -% Resultat før skatt -18,4 -4,8 -%

Eierne gikk inn med penger

Eierne av pizzakjeden måtte i fjor gå inn med ti millioner kroner i kontanter gjennom en rettet emisjon.

I årsberetningen opplyses det at det er gjort endringer i organisasjonen og forretningsmodellen som gjør at styret forventer en positiv utvikling fremover. Lavere strømpriser hjelper, mens kronen fortsatt er svak.

Blant eierne i Domino's Pizza i Norge, eller DP Norway som eierselskapet heter, er ved siden av styreleder Eirik Bergh, investorene Edvin Austbø og Espen Aubert. Tv-kanalen Discovery Networks Norway eier 8,89 prosent av aksjene.

DN var torsdag ettermiddag i kontakt med Bergh, men han satt opptatt i møter på Island og kunne ikke svare på sparket. Domino's nest største eier er islandske Eyja Fjarfestingafelag III EHF, som har 21,2 prosent av aksjene.

Store ambisjoner

For syv år siden ble Domino's Pizza Norge kjøpt opp av Storbritannia-baserte Domino's Pizza Group, som hadde store ambisjoner for den norske satsingen. På få år ble det etablert utsalgssteder over en lav sko, og det pågikk en intens kamp i det norske pizzamarkedet.

Likevel skulle det vise seg vanskelig å bli en skikkelig hit blant norske pizzakunder, og med kraftig vekst kommer som kjent også økte kostnader. Det var en «oppblåst» pizzakjede som på få år hadde pådratt seg flere millioner i gjeld høsten 2019 ga de britiske eierne opp.