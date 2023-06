Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er ikke fjoråret som er dårlig. Det er snarere 2020 og 2021 som var ekstraordinært gode. 2022-tallene er de beste vi har levert i en normal verden. Så dette er egentlig veldig bra, sier Kolbjørn Ertzeid (44), daglig leder i Brandsdal Group/Blivakker i Kristiansand.

Regnskapet viser et overskudd før skatt på 47 millioner kroner mot 111 året før. Inntektene falt med vel 250 millioner kroner.

Brandsdal Group (konsern), årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 1211 1462 -17,2% Driftsresultat (ebit) 51 108 -52,8% Resultat før skatt 47 111 -57,7%

Stengt butikker – og vokser

Gjennom fjoråret stengte konsernet ned netthandelen med skjønnhetsprodukter i de fire EU-landene Østerrike, Tyskland, Polen og Nederland. Dette forklarer halvparten av fjorårets inntektsfall.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ertzeid forklarer at kronekursfallet foreløpig ikke har hatt noen negativ effekt for gruppen.

– Det skyldes at vi kjøper det aller meste fra norske grossister – i norske kroner. Effekten for oss har snarere vært positiv ettersom vi er blitt mer konkurransedyktige mot utenlandske aktører som priser varene i andre valutaer. Så vil selvfølgelig kroneprisfallet slå sterkere inn også i våre innkjøpspriser etter hvert.

Ertzeid sier dyrtiden vi nå er inne i blant annet har ført til at kundene kjøper mer selvhjelpsprodukter, til eksempelvis selvfarging av hår, og nok også velger noe rimeligere produkter nå enn i pandemien.

Einar Øgrey Brandsdal. (Foto: Tommy Ellingsen) Mer...

– Men selv om folk har fått det tøffere, skal de ha leppestift og sjampo. Vi merker jo at marginene er under press, men omsetningsmessig ligger vi faktisk foran fjoråret nå, sier han.

Brandsdal Group, med datterselskapet Blivakker og Cocopanda samt hagemøbelsalg gjennom netthandelen.no, eies 100 prosent av Einar Øgrey Brandsdal (47) og hadde ved årsskiftet 223 ansatte som utførte til sammen 185 årsverk.

DNs finansredaktør: Den svake kronen gjør at vi alle blir litt fattigere:



.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.