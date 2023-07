Artikkelen fortsetter under annonsen

Perioden etter pandemien har vært beintøff for elektronikkonsernet Elkjøp Nordic, som består av Elkjøp Norge, Elgiganten Sverige, Elgiganten Danmark og Gigantti Finland.

Med høy kostnadsvekst, velfylte varelagre og knallhard konkurranse fra konkurrentene, er elektronikkgigantens lønnsomhet blitt redusert til et minimum.

I det tilbakelagte regnskapsåret fikk konsernet en omsetning på 46 milliarder kroner, et fall på 5,7 prosent fra året før, viser tall publisert torsdag morgen. Elkjøp har avvikende regnskapsår, fra mai til april.

Driftsresultatet endte på 291 millioner kroner, ned fra 1,7 milliarder kroner året før.

– Det er et tøft marked, med svekket etterspørsel etter de produktene vi selger. Vi venter flere rentehopp, inflasjonen er fortsatt en utfordring og vi vet at strømprisene blir høye også denne vinteren, sier Elkjøp Nordic-sjef Fredrik Tønnesen.

– Bekymrer meg mest

Tønnesen var tidligere viseadministrerende direktør, men tok over som konsernsjef da Erik G. Sønsterud gikk på dagen for fire måneder siden. Elkjøp Nordics britiske eier, det børsnoterte selskapet Currys, skrev at sjefsbyttet var et av flere grep konsernet tok for å bedre lønnsomheten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bare to måneder tidligere var det blitt kjent at Elkjøp skulle nedbemanne og stenge butikker over hele Norden. Personalkostnadene skulle reduseres med anslagsvis 12 prosent.

Tønnesen beskriver dette som «helt nødvendig».

– Vi har jobbet hardt med konstandsreduksjoner. Det går på alt fra bemanning til kontorrekvisita, leverandører og logistikk. I løpet av 2023 vil vi ha gjennomført kostnadskutt på totalt 300 millioner kroner.

Elkjøp slet lenge med et altfor høyt varelager, men varelageret er nå nede på det Tønnesen omtaler som et sunt nivå. I mellomtiden har andre problemer vokst frem.

– Det som bekymrer meg mest nå, er svekkelsen av både den norske og den svenske kronen. Det betyr at prisene må øke – og det samtidig som etterspørselen er fallende. I tillegg får du flere rentehevinger, så det er enda mørkere skyer nå enn det var for tre–fire måneder siden.

Han mener derfor varehandelen bør forberede seg på at det vil bli verre de neste tolv månedene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi må konsentrere oss om de tingene vi kan gjøre noe med, så får Støre og Vedum håndtere kronen, renter og inflasjon. Den påvirker oss veldig, siden tilnærmet alt vi kjøper importeres fra utlandet. Vi får ikke tatt ut alt til kundene, som marginene viser.

– Påvirkes helt klart

I Norge falt Elkjøps omsetning fra 14,6 til 13,8 milliarder kroner, mens driftsresultatet ble barbert fra 450 til 55 millioner kroner. Det er særlig de dyre varene som er tungsolgt nå, sier Tønnesen.

– Vi ser på snittprisene at folk kjøper litt billigere varer, så vi påvirkes helt klart av husholdningenes økonomiske situasjon. Folk pusser heller ikke opp like mye nå, og det innebærer at de ikke bytter ut hvitevarene.

Han trekker videre frem tv-salget i det nordiske markedet, som har falt tosifret, sammenlignet med fjoråret.

– Laptop-salget er også ganske hardt rammet. Samtidig tror jeg dette handler mye om den fantastiske oppgangen man hadde under pandemien, da alle måtte handle til hjemmekontor og ingen kunne reise. Man nådde et metningspunkt.

På den annen side har salget av konsoll og spill vært bra, særlig klassikerne Fifa, Call of Duty og Mario Kart. Salget av bærbare høyttalere har hatt en sterk vekst, mens Airfryer-salget er doblet, sammenlignet med fjoråret.

– Airfryer-salget har vært helt fantastisk. Mange kategorier har en nedgang mot året før, men telefoner har holdt seg ganske stabilt. Man selger færre enheter, men snittprisene er høye. Lanseringen av Google Pixel-mobilen har vært en stor suksess, sier Tønnesen.

Fremover er planen at Elkjøp skal satse enda hardere mot bedriftsmarkedet, som for øyeblikket bare utgjør ti prosent av konsernets omsetning.

– Vi skal gjøre selskapet så solid som mulig. På ett eller annet tidspunkt vil ting gå oppover igjen, og vi skal være godt rigget for oppgangen når den kommer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.