Artikkelen fortsetter under annonsen

Erik G. Sønsterud går på dagen som konsernsjef for Elkjøp Nordic, som er Nordens største elektronikkforhandler. Det går frem av en pressemelding fra selskapet.

Sønsterud erstattes av Fredrik Tønnesen, tidligere leder av Elkjøp Norge, og frem til i dag viseadministrerende direktør i konsernet.

Sønsterud ble konsernsjef i 2019 etter to år som finansdirektør. I pressemeldingen skriver Elkjøp at Sønsterud har ledet konsernet gjennom en «spesiell periode med store privatøkonomiske og politiske endringer».

– Jeg har hatt det veldig fint i Elkjøp, men nå har tiden kommet for å gi stafettpinnen videre til Fredrik. Jeg er stolt av å ha bidratt til å bygge grunnlaget til Elkjøps langvarige suksess, og jeg ønsker Fredrik og alle de fantastiske kollegene mine lykke til, sier Sønsterud i meldingen.

Tønnesen tar over

«Virksomheten i Norden står fortsatt i en krevende situasjon. Konsernet står overfor et vanskelig marked, høy inflasjon og nådeløst press fra konkurrentene. Lederskiftet er et av flere grep konsernet tar for igjen å løfte den nordiske virksomheten til tidligere sunne nivå for lønnsomhet og kontantstrøm», skriver Elkjøp i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Elkjøp Nordic er eid av britiske Currys, som er børsnotert i London. Curry-kursen er mer enn halvert siden våren 2021.

– Jeg vil takke Erik Sønsterud for hans dedikerte lederskap i en krevende tid, samt for hans sentrale rolle i å legge et grunnlag som vi nå kan bygge videre på. Jeg ønsker Erik lykke til videre, sier Alex Baldock, konsernsjef i Currys.

Elkjøp Nordic-konsernet omsatte for rundt 50 milliarder kroner under pandemien, men har slitt med lønnsomheten etter pandemien. Elkjøp har fått merke konkurransen fra erkerivalen Power, som vokser i Norge og nylig reetablerte seg i Sverige.

– Konkurransen i Norden kan være nådeløs, men vi er ikke fremmed for tøffe markeder og aggressive konkurrenter som ønsker å ta fra oss vår posisjon som førstevalget for alt som har med teknologi å gjøre. Nå må vi strekke oss enda lenger for å yte slik vi ønsker, sier Baldock.

I regnskapsåret 2021/2022 tjente Sønsterud totalt åtte millioner kroner, hvorav 3,8 millioner kroner var fastlønn. Ifølge årsregnskapet har Sønsterud en oppsigelsestid på seks måneder, i tillegg til seks måneders etterlønn. Elkjøps kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen sier selskapet og styret «av prinsipp» ikke ønsker å kommentere Sønsteruds sluttpakke. Sønsterud skriver i en sms at relevant informasjon kommer i neste årsregnskap.

Fredrik Tønnesen blir ny konsernsjef i Elkjøp Nordic. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold) Mer...

– Nådeløs

I tillegg til lederskiftet, har Elkjøp innført en rekke andre tiltak for å bedre lønnsomheten. Siden begynnelsen av kalenderåret har den nordiske virksomheten oppnådd styrkede marginer, redusert antall ansatte på hovedkontor og i stab med 10–15 prosent, redusert utgiftene til markedsføringen og fjernet kostnader knyttet til eksterne entreprenører og konsulenter, ifølge torsdagens melding.

Currys har også virksomhet i Storbritannia og Irland, som har veid opp for svakere resultater i den nordiske virksomheten. I pressemeldingen skriver Elkjøp at konsernet fortsatt forventer å levere justert resultat før skatt for regnskapsåret 2022/23 som er i tråd med konsensus på 104 millioner pund, som er i nedre del av den tidligere guidingen på mellom 100 og 125 millioner pund.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Baldock i Currys mener Tønnesen er rett mann til å møte utfordringene Elkjøp Nordic står overfor.

– Fredrik har bevist at han har egenskapene som trengs for å ta Elkjøp videre. Han er en eksepsjonell leder med en enestående merittliste, en sjelden lidenskap, dyktighet og energi, sier Baldock.

Tønnesen sier selv følgende:

– Nå gleder jeg meg til å komme på offensiven, vokse og gjøre virksomheten mer lønnsom. Jeg ser frem til å jobbe med Alex og med kollegene mine her i Norden og i konsernet. Sammen skal vi vise konkurrentene hva vi kan få til, sier Tønnesen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.