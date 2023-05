Artikkelen fortsetter under annonsen

– Esa har formelt besluttet å undersøke nærmere om Elkjøp har overtrådt EØS-avtalens artikkel 53 og 54 ved å inngå samarbeid som sikrer Elkjøp eksklusiv tilgang til visse elektronikkprodukter, skriver Esa i en pressemelding.

Esa skriver videre at de i tillegg vil undersøke om utvalgte konkurrenter er blitt nektet tilgang til visse produkter, og om dette er adferd som potensielt kan være skadelig for konkurransen.

Beslutningen om å undersøke Elkjøp kommer etter at Esa utførte en uanmeldt kontroll av kjeden i juni 2021.

– Hos oss er vi naturligvis opptatt av å følge lover og regler, og vi gjør vårt beste for å bistå Esa i sine undersøkelser, skriver kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Norge i en pressemelding.

Esa presiserer at beslutningen om å innlede formell saksbehandling ikke betyr at Esa har funnet det bevist at Elkjøp har overtrådt konkurranseregler. Det understreker Bergly også.

DN har vært i kontakt med Bergly, som viser til pressemeldingen, og sier de ikke har ytterligere informasjon å dele per nå.

Esa Esa har ansvaret for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir overholdt i blant annet Norge.

Hvis Esa oppdager brudd for eksempel på statsstøttereglene i EØS, kan Esa bringe saken inn for Efta-domstolen.

Dersom tilsynsorganet kommer frem til at konkurransereglene er brudd, så kan det ilegge Elkjøp en bot hvis det er passende. Esa har myndighet til å ilegge selskaper bøter på opptil ti prosent av global omsetning til foretak som bryter konkurransereglene.