Enklere Liv, butikkjeden som i en årrekke har vært et pengesluk, vil nå avvikle alle butikkene, bekrefter styreleder Kristoffer Olsen overfor DN.

Butikkjeden som startet opp i 2005 ble lenge ansett som en suksesskjede, men har gått igjennom både eierskifte, konkurs og butikknedleggelser de siste årene. Nå blir det altså kroken på døren for godt.

– Butikkene avvikles i løpet av vår 2024 og alle ansatte ble informert om dette før sommeren, opplyser Olsen.

Han sier det samtidig jobbes med å selge nettsidene.

– Mange av våre dyktige ansatte i Enklere Liv, har fått jobb i andre selskaper i Jotunfjell Partners sin portefølje, noe som vi er glad vi har fått til, sier Olsen.