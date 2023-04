Artikkelen fortsetter under annonsen

Lavpriskjeden Europris presenterte torsdag morgen et resultat før skatt på 93 millioner kroner, som var drøye ti millioner kroner bedre enn analytikerne ventet på forhånd. Det er riktignok en nedgang fra 116 millioner kroner året før.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 311 millioner kroner, mot forhåndsestimatet på 277 millioner kroner.

Torsdag steg Europris-aksjen tre prosent til kurs 74 kroner, som ikke er langt unna «all-time high».

Kjøper resten av Lekekassen

Selskapet fikk en omsetning på litt over 1,9 milliarder kroner, som også var noe bedre enn ventet. Omsetningsveksten var på 12,7 prosent målt mot fjoråret, men bare 9,6 prosent, dersom man utelukker nettbutikken Strikkemekka, som Europris kjøpte to tredjedeler av for nær 90 millioner kroner forrige sommer.

Like-for-like-veksten var på 6,7 prosent. Selskapet forklarer den sterke veksten med en tidlig påske, men peker også på at kundene hamstret varer før det mye omtalte prishoppet som skulle inntreffe for dagligvarer den 1. februar. Rundt 60 prosent av Europris' sortiment er dagligvarer.

Av kvartalsrapporten går det frem at Europris benyttet seg av opsjonen til å kjøpe resterende 33 prosent av nettbutikken Lekekassen for 212 millioner kroner. Dermed eier Europris hele selskapet, som det kjøpte 67 prosent av for en halv milliard kroner i 2021.

Ved utgangen av kvartalet var likviditetsreserven rett i underkant av 1,1 milliarder kroner, ned fra 1,4 milliarder kroner året før.

Europris, resultat per 1. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 1933 1715 12,7 % Driftsresultat (ebit) 145 126 15,1 % Resultat før skatt 93,5 116 -19,4%

Nye høyder

Europris falt kraftig på børs første halvår 2022, men snudde brått oppover etter at selskapet la frem en sterk rapport for andre kvartal. I år har aksjen steget jevnt og trutt, og selskapet har nå en markedsverdi på 12,5 milliarder kroner.

Selv om høy inflasjon og økte renter isolert sett ikke er positivt for Europris, fører det gjerne til at forbrukerne blir mer prisbevisste og legger handelen til lavpriskjeder. Foruten Europris har også Normal og Holdbart kunne melde om sterk utvikling det siste året.

I rapporten skriver Europris at selskapet tjener på det nåværende klimaet, med stigende priser og generell økonomisk uro. Samtidig skriver styret at det venter «lav appetitt» etter kapitalvarer frem mot sommersesongen, og at innkjøpene er justert deretter. Slike varer utgjør riktignok kun en liten andel av Europris' varekatalog.

To av analytikerne som følger selskapet har kjøpsanbefaling på Europris-aksjen, mens fire har hold. Kursmålene varierer mellom 68 kroner og 85 kroner, med et gjennomsnitt på 75,2 kroner.