Torsdag morgen la den børsnoterte lavpriskjeden Europris frem tall for fjerde kvartal, som historisk sett har vært kvartalet med høyest omsetning for Europris og handelsaktører for øvrig.

Resultatet før skatt endte på 561,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, som var en nedgang fra samme kvartal i 2021 da resultatet før skatt var på 652 millioner kroner. Omsetningen var på sin side høyere enn i fjorårskvartalet og endte på like over tre milliarder kroner.

Det var på forhånd ventet et resultat før skatt på 517 millioner kroner av en omsetning på 2,96 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

– Den positive trenden vi så i slutten av tredje kvartal fortsatte og vi så en sterk salgsutvikling gjennom årets siste kvartal, sier Europris-sjef Espen Eldal.

Selskapets bruttomargin var på 45,5 prosent i kvartalet, ned fra 50 prosent i samme kvartal året før.

Utbytte på over en halv mrd.

Styret i Europris foreslår et ordinært utbytte på 2,75 kroner per aksje, og et tilleggsutbytte på én krone per aksje.

Selskapet legger vekt på at norske husholdninger står overfor mer utfordrende økonomiske tider, med høyere renter og økte priser på mat, energi og andre nødvendighetsgoder.

– Selv om Europris venter å måtte kjempe hardt for sin del av nordmenns lommebøker, representerer disse markedsforholdene muligheter for selskaper som klarer å holde seg relevante og som tilbyr valuta for pengene, skriver selskapet i meldingen.

Europris hadde en kontantbeholdning på 1,9 milliarder kroner ved utgangen av året, bare litt lavere enn ved utgangen av 2021. Styret i selskapet har godkjent ytterligere ni nye butikker for 2023 og utover, fremgår det av kvartalsrapporten.

Aksjeopptur

Etter en kraftig børsnedtur i første halvår, har Europris-aksjen steget om lag 50 prosent siden i fjor sommer. Oppturen begynte med en kraftig rekyl etter at selskapet la frem rapporten for andre kvartal, som overgikk all forventning.

Selv om høy inflasjon og økte renter isolert sett ikke er positivt for Europris, kan det likevel tjene selskapet, ettersom forbrukerne blir mer prisbevisste og i økende grad styrer mot lavprisalternativer – slik man har sett tydelige tegn på det siste halve året.

I forbindelse med kapitalmarkedsdagen som ble avholdt i desember, trakk Europris selv frem et eksempel som viser hvordan nordmenns handlevaner har endret seg. På årsbasis falt salget av varer mellom 200 og 1000 kroner falt bare 0,7 prosent mellom januar og november, mens salg av varer som koster mer enn 1000 kroner falt 23,1 prosent.

Europris har også økt andelen egne merkevarer, som ofte har lavere prispunkter, fra 35 prosent for fem år siden til 40 prosent i dag. Også de tradisjonelle dagligvareaktørene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 satser i økende grad på egne merkevarer for å holde kostnadene nede og vinne kampen om kundene.