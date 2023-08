Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag ettermiddag er det berammet et rettsmøte i Oslo tingrett, etter en konkursbegjæring fra entreprenørselskapet Ma Entreprenør as. Men utfallet er allerede klart, bekrefter Flott-gründer og utviklingssjef Runar Eggesvik til DN.

– Det blir oppbud på Vin Vin i dag da det ikke er grunnlag for videre drift. Konseptet kom aldri på bena etter en svært lang og krevende byggefase. Det er alltid en «gamble» å være først ute i et nyoppusset lokale og vi har veldig tro på neste driverne her, sier han.

Ryddejobb

Tidligere i august fortalte entreprenørselskapet at kravet var på 670.000 kroner. Dette inngår ikke i totalt 35 inkassokrav mot Vin Vin, på totalt 1,1 millioner kroner, viser data fra Dun & Bradstreet.

Vinbaren som har hatt tilhold i et 700 kvadratmeter stort kjellerlokale i Oslo sentrum er ett av flere steder i porteføljen til utelivsfondet Flott Gjort, som er åpnet siden begynnelsen av fjoråret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flott Gjort er en eksotisk fugl i norsk utelivssammenheng, satt opp med fond, forvalter- og driftsselskap. Bak står et knippe veteraner fra Oslos uteliv, med pengesterke eiendomsinvestorer i ryggen.

Som DN har skrevet tidligere har overetablering og den siste tidens økonomiske kalddusj skapt store utfordringer for Flott. Den siste tiden har selskapet jobbet med å sikre ny likviditet og finne løsninger med kreditorene.

Bostyrer Andreas Christensen: Dette er definisjonen på en konkurs Advokat Andreas S. Christensen forklarer hva en konkurs egentlig er. 01:56 Publisert: 20.01.21 — 10:19

Da DN omtalte situasjonen i mai, var det inkassoer for 901.000 registrert på Vin Vin. Kreditorlisten tyder på en pågående ryddejobb. Et krav fra gårdeier på 750.000 kroner for husleie er forsvunnet, mens nye krav er kommet til.

Flott Gjorts utesteder Trekanten

Aku Aku

Bakkekroen

Becco

Dyrk Bryn

Dunk

3kt

Botaniske

Gras

Rent Mel

Velochef

Bass

Dyrk Bryn

Rent Mel Deli Bekkestua

Melun/Mangelgården (Konkurs)

Olympen (Konkurs)

Vin Vin (konkurs)

Serveringsstedene på Revier (solgt)

– Jobber knallhardt

– Flott Gjort jobber knallhardt for å komme ut av likviditetsskvisen og det er svært beklagelig at dette går ut over gode leverandører, sa Eggesvik tidligere i august.

Underveis i arbeidet er legendariske Olympen, også kjent som «Lompa,» slått konkurs, sammen med selskapet bak osterestauranten Melun og et bakerikonsept det aldri ble drift i.

I tillegg er driften av serveringsstedene i boutiquehotellet Revier, overført til samarbeidspartnerne i eiendomsselskapet Oro. Dette inkluderer luksusrestauranten Savage, som fikk sin første Michelin-stjerne like etter at Flott ble nødt til å kaste kortene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.