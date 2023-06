Artikkelen fortsetter under annonsen

– Når det gjelder hvilke produkter folk kjøper, det må være opp til folks egne beslutninger, sier Støre til NRK.



Støre sier at regjeringen vil sørge for at vedtatte sanksjoner mot Russland blir fulgt.

– De skal vi sørge for blir etterfulgt til punkt og prikke. Det er vårt ansvar, sier han.

Stortingets presidentskap skal møtes mandag for å drøfte hvorvidt Freia-produkter fortsatt skal selges på Stortinget, ifølge Dagbladet.

– Jeg har registrert debatten og at Utenriksdepartementet vil gå i dialog med næringen om dette spørsmålet. Jeg har også registrert at flere stortingsrepresentanter har engasjert seg i saken. Vi må diskutere dette i presidentskapet, før vi kan beslutte om Stortinget skal fortsette å selge Freia-produkter, bekrefter stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) overfor Dagbladet mandag morgen.

NTB får bekreftet at presidentskapet skal ta stilling til spørsmålet og videre salg av Freia-produkter i nasjonalforsamlingen. Men det var mandag formiddag ikke kalt inn til noe møte eller satt noe møtetidspunkt.

Freia-boikotten bredte om seg i helgen da en rekke større selskaper satte salget av Freia-produkter på pause. Bakgrunnen er at Freias morselskap Mondelez er svartelistet av Ukraina for å opprettholde sin virksomhet i Russland.

Mondelez har bedt om en dialog med regjeringen. Det har også dagligvaregiganten Coop, så langt uten hell. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har vært taus om saken, mens Utenriksdepartementet viser til sanksjonsregelverket, som ikke omfatter MondelezŽ virksomhet i Russland.