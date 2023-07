Artikkelen fortsetter under annonsen

Det amerikanske multinasjonale næringsmiddelselskapet Mondelez leverte for den norske virksomheten svakere resultater for 2022 enn året før. Selskapet som tidligere var kjent som Kraft Foods eier blant annet merkevaren Freia i Norge, og produserer og selger blant annet sjokolade, kjeks, godterier og desserter.

Mondelez Norge as holder til på Rodeløkka i Oslo, der driften videreføres under merkevaren Freia.

Regnskapene viser en liten nedgang både i inntekter og på driften i 2022, sammenlignet med 2021. Inntektene falt fra 2,24 til 2,14 milliarder kroner. På driften hadde selskapet et resultat på vel 32 millioner kroner, én million svakere enn året før. Resultat før skatt falt fra 578 millioner til 122 millioner kroner, nesten utelukkende på grunn av sviktende finansinntekter.

Blåser av boikott

Mondelez har vært utsatt for massiv kritikk de siste ukene og månedene. Mondelez står på Ukrainas svarteliste over selskaper som fortsatt har virksomhet i Russland, og det har kommet krav fra både politikere, forbrukere og næringslivet om at selskapet trekker seg ut av Russland.

I Norge har flyselskaper, hotellkjeder, fergeselskaper, enkeltkjøpmenn og kjeder som Ikea boikottet eller varslet utfasing av produkter fra Mondelez. Men ingen av de store dagligvare- eller kioskkjedene har boikottet Freia-produkter.

Mondelez Norge, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 2143,8 2236,5 -4,1% Driftsresultat (ebit) 32,1 33,1 -3% Resultat før skatt 121,5 578 -79%

LO med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i spissen har jobbet mot boikott, for å forsvare de 77 årsverkene på Rodeløkka.

I Sverige har kritikken mot Mondelez også vært stor, med utstrakte boikottaksjoner. Det kom til og med en bombetrussel mot Marabous fabrikk i Upplands Väsby utenfor Stockholm. Mondelez eier merkevaren Marabou i Sverige.

Men Mondelez-ledelsen er åpenbart ikke redd for at boikottaksjonene skal skade selskapet økonomisk. I en note til regnskapene, som ble levert i slutten av juni, altså nesten en måned etter at boikottaksjonene startet, skriver styret:

«For øvrig er ikke styret kjent med at det har inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for bedømmelse av selskapets økonomiske stilling».

Selskapet understreker at det opererer i et «modent, velutviklet marked, med historisk sett stabil moderat vekst. Mondelez forventer en moderat vekst for inneværende år.

