Noa Noa ble etablert i 1981 av brødrene Harald og Lars Holstein i Danmark som et feminint alternativ til datidens harde og kantede kvinnemote. Navnet Noa Noa betyr enkel og harmonisk på tahitisk.

Nå skaper en krangel med norske skattemyndigheter disharmoni for den danske kjedens norske virksomhet. Skatteetaten vil nemlig slå Noa Noa Norge as konkurs grunnet et skattekrav på nær 5,9 millioner kroner.

– Vi er ikke enige med Skatteetaten om det utestående beløpet, og Skatteetaten har nå gått rettens vei. Vi har en pågående prosess der vi diskuterer og prøver å komme til enighet med Skatteetaten om hva det korrekte beløpet er. Når vi kommer til enighet, vil det bli gjort opp, sier Christian Hassel.

– Har tro på at dette vil bli løst

Hassel sitter i styret til Noa Noa i Danmark for det danske oppkjøpsselskapet Greystone Capital Partners som er storeier i kleskjeden. Eierne måtte i fjor tilføre motekjeden et nytt millionbeløp i forbindelse med en restrukturering etter år med underskudd og fall i omsetningen.

Den danske kjeden har nå 11 butikker i Norge i en rekker byer. Hassel sier de jobber med å finne en forståelse med Skatteetaten om hvor mye de må betale i utestående skatt.

– Jeg har tro på at dette vil bli løst, sier Hassel.

Han vil ikke ut med hva han mener er det korrekte beløpet kleskjeden skylder i skatt, og sier det er en diskusjon han vil holde mellom Noa Noa og Skatteetaten.

– Det er ikke noe jeg bør dele med en ekstern part. Jeg er ganske sikker på at vi vil komme til enighet, og dette har ingen påvirkning hverken på driften eller for de ansatte, sier Hassel.

En miserabel reise

De fem siste årene har vært en miserabel reise for de danske eiernes norske klesvirksomhet. Til sammen 36 millioner kroner er tapt før skatt de siste fem årene. Selskapet omsatte for 25,5 millioner kroner i 2021 og fikk et resultat før skatt på i underkant av 780.000 kroner. Noa Noa Norge har fortsatt ikke levert regnskap for i fjor, men Hassel er optimistisk med tanke på fremtiden.

– Vi følger den vekstplanen som er blitt lagt og skal lage en lønnsom virksomhet, sier Hassel.

– Vil det norske selskapet trenge påfyll av egenkapital fra det danske selskapet?

