Rema 1000-eieren Reitan Retail fikk et driftsresultat på 3,6 milliarder kroner i 2022, ned fra 3,8 milliarder kroner året før. Det melder selskapet i en pressemelding torsdag morgen.

Resultat før skatt endte på 2,5 milliarder kroner, ned fra 3,3 milliarder kroner året før.

Reitan Retail ledes av Ole Robert Reitan og består av Rema 1000 Norge, Rema 1000 Danmark, kioskvirksomheten Reitan Convenience og Uno-X Mobility. Selskapet har om lag 43.500 ansatte fordelt på over 3800 butikker i totalt syv nordiske og baltiske land.

Butikkomsetningen for de fire forretningsområdene endte på 116 milliarder kroner i 2022, en økning fra 104 milliarder kroner året før.

– Med fortsatt hard konkurranse og vårt løfte om laveste pris innen dagligvare, vil lokalt eierskap og innsats fra våre kjøpmenn, sammen med effektiv drift og kostnadskontroll, være viktigere enn noen gang. Vi har alltid hatt de laveste kostnadene, og har derfor kunnet tilby kundene laveste pris. Det skal vi fortsette med, sier Ole Robert Reitan.

Største lavpriskjede

Det er gått over to år siden familien uttrykte et ønske om å børsnotere virksomheten som siden høsten 2021 er blitt kalt Reitan Retail, men foreløpig har det ikke skjedd. I fjor gikk tidligere DNB-sjef Rune Bjerke som styreleder, mens Kahoot-sjef Eilert Hanoa og finansrådgiver Annika Sigfrid gikk inn som styremedlemmer.

Rema 1000 var i fjor Norges største lavpriskjede med en markedsandel på 23,5 prosent, foran Kiwis 22,5 prosent og Extras 16,8 prosent. Rema 1000 er likevel minst av de tre store dagligvareaktørene, ettersom både Norgesgruppen og Coop har flere konsepter.

Rema 1000 Norge fikk en butikkomsetning på 47,4 milliarder kroner i 2022, marginalt ned fra fjoråret. Driftsresultatet falt med 140 millioner kroner til 1,7 milliarder kroner.

I Danmark fikk Rema 1000 en butikkomsetning på 28,3 milliarder kroner og et driftsresultat på 1,2 milliarder kroner. Rett før jul inngikk Rema en avtale om å overta majoriteten av den tyske dagligvaregiganten Aldis butikknettverk i Tyskland, som omfatter 114 butikker og tre distribunaler – inkludert en portefølje av eiendommer og utviklingsprosjekter.

Reitan Convenience økte omsetningen med nær to milliarder kroner til 14,7 milliarder, men driftsresultatet endte i null, en forbedring fra minus 90 millioner kroner året før.

Tre individer

Reitan Retail er ett av tre selvstendige forretningsområder i Reitan-konsernet, der de to andre er Reitan Kapital og Reitan Eiendom.

Eierskapet i toppselskapet Reitan as har vært jevnt fordelt mellom «kolonialmajoren» Odd Reitan (71) og hans barn Ole Robert (51) og Magnus Reitan (48). Sistnevnte overførte i fjor det meste av aksjene i sitt investeringsselskap til barna Kristoffer og Viktoria Reitan, som har bosatt seg i Sveits. Faren beholder imidlertid kontrollen over selskapet.



Reitans familieformue estimeres til om lag 64 milliarder kroner av Kapital, noe som kvalifiserer til annenplass på listen over Norges rikeste. Da Ole Robert Reitan i fjor høst ble spurt av DN om han selv hadde planer om å flytte formuen utenlands, svarte Reitan at han ikke hadde planer om endringer i sitt engasjement i Reitan Retail eller sitt eierskap i Reitan as.

– Heldigvis er vi tre individer som eier Reitan-gruppen, og Magnus sine valg er Magnus sine valg, som han tar sammen med sin familie. Det har jeg full respekt for.