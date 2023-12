Artikkelen fortsetter under annonsen

For bare fire år siden ble Minimeis kåret til en av verdens beste oppfinnelser av Time Magazine. Forrige fredag slo selskapet seg konkurs.

Ifølge bostyrer Christian Solemslie i advokatfirmaet Brækhus solgte selskapet bak den norskutviklede bæremeisen for mer penger i år enn i fjor. Mens Minimeis solgte for 56 millioner kroner i fjor, var omsetningen 53 millioner kroner per oktober i år.

Og mens fjoråret endte med et resultat før skatt på minus 4,8 millioner kroner, hadde selskapet tjent 30.000 kroner frem til oktober i år. Det viser ikke reviderte regnskapstall som Solemslie har fått fra selskapet.

– Det er et naturlig spørsmål med tanke på utviklingen i selskapet hvordan en kunne havne der en havnet, men det har jeg ikke noe svar på enn så lenge, sier Solemslie.

Minimeis Etablert i 2013.

Har i dag fire ansatte.

Selskapet utvikler og selger barneprodukter.

Daglig leder er Tarjei Espolin Johnson (42).

Styreleder er Erlend A. Jarem Glømmen (50).

Hovedeiere er Starry Group (34,73%), Skarbua (15,66%), Tarjei Espolin Johnson (10,27%), Antarctic Invest (9,52%) og Km Holding (8,05%).

Enstemmig styre bak konkurs

Advokaten viser til at det er over ti stykker som har meldt sin interesse for å overta konkursboet etter Minimeis. Det er interesse både fra Norge og utlandet.

– Det er tydeligvis mange som vurderer dette som et godt produkt, sier Solemslie.

Solemslie sier han har forstått det slik at det er blitt undersøkt muligheten for å selge Minimeis, men at et enstemmig styre kom det at konkurs var den eneste løsningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vurderingene som lå bak det får vi komme tilbake til senere, sier Solemslie.

Selskapet oppga å ha en samlet gjeld på 21 millioner kroner. Nordea er største kreditor med et krav på 6,2 millioner kroner. Så er det leverandørene som utgjør resten av kravene. Solemslie sier boet ser ryddig ut og han har ikke noe å utsette på dialogen med daglig leder Tarjei Espolin Johnson og styreleder Erlend Glømmen.

(Fra venstre) Tarjei Espolin Johnson og Erlend A. Jarem Glømmen hadde selv eierandeler i Minimeis. (Foto: Didrik Linnerud Arnesen) Mer...

Kjente investorer

Dagligvarearving Christian Stabell Eriksen er ifølge Kapital god for 1,25 mrd. kroner. Hans selskap Skarbua var nest største aksjonær i Minimeis med en eierandel på 15,66 prosent. Han sitter også i styret i Minimeis.

Norrøna-eier Jørgen Jørgensen var fjerde største aksjonær gjennom sitt selskap Antarctic Invest med knappe ti prosent. Formuen er på 1,55 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Hotellarving Kristin Rivelsrud Juul Møller, som har en formue på 1,4 mrd., følge Kapital, eide rett i overkant av åtte prosent sammen med Marius Juul Møller gjennom selskapet Km Holding. Møller er også styremedlem i Minimeis.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bostyreren sier han også har vært i kontakt med det israelske selskapet Starry Group, som er selskapet som har produsert minimeisen, og også er største aksjonær i meisselskapet med 35 prosent.

Trengte mer penger

Ifølge Solemslie var det ikke noe ønske om å bidra med mer kapital til Minimeis fra dagens eiere.

– Hvis de kapitalsterke aksjonærene hadde ønsket å skyte inn mer midler så hadde det vært en mulighet, sier Solemslie.

– Var det behov for å få inn mer penger for å drive Minimeis videre ?

– Ja, det kan jeg si.

– Er det noe som tyder på at det har vært konflikter mellom aksjonærene som har gjort at en har meldt oppbud?

– Nei, det har jeg vel ikke noe inntrykk av så langt. Det jeg kan si er at det bak konkursen har vært et ganske sammensatt bilde, der mange ting har spilt inn. Det er et enstemmig styre som begjærte oppbud, sier Solemslie.

I 2020 hentet selskapet totalt 50 millioner kroner. Etter det Dagens Næringsliv erfarte, ble Minimeis verdsatt til rundt 200 millioner kroner da. Selskapet fikk da inn norske investorer, blant annet Christian Stabell Eriksen og Norrøna-eier Jørgen Jørgensen. Av fjorårets årsregnskap fremkommer det at selskapet i starten av 2022 hentet inn 18,5 millioner kroner.

«Dette var grunnlaget for en snuoperasjon for å ta Minimeis ut i detaljmarkedet og etablere nye markedskanaler», heter det i årsberetningen.

Styreleder Erlend Glømmen skriver i en tekstmelding til DN at de først vil kommentere konkursen i etterkant av boarbeidet som nå pågår og at dette er gjort i samråd med bostyrer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.