Ikea er landets største møbel- og interiørkjede, foran kjeder som Bohus, Møbelringen og Skeidar.

I forrige regnskapsår fikk Ikea inntekter på ni milliarder kroner, tilsvarende en vekst på nær seks prosent fra fjoråret. Ikea har avvikende regnskapsår fra september-september.

Samtidig bedret driftsresultatet seg fra 332 til 500 millioner kroner.

– Det var et år med betydelige utfordringer, så jeg er fornøyd med at vi gjør et godt resultat under krevende forhold. Når det gjelder markedsandeler har vi vokst til et nivå som tilsvarer før covid. Markedet totalt sett har falt, sier Ikea-sjef Carl Aaby.

Ifølge den svenske Norge-sjefen er det først og fremst prisbevisste kunder som er årsaken til at Ikea tar tilbake tapte markedsandeler.

– Vi har tidligere vist at konseptet vårt står seg sterkt under krevende økonomiske perioder, når folk får dårligere råd. I regnskapsåret hadde vi nesten ni millioner besøkende til de fysiske butikkene, som gir en vekst vi ikke har sett på mange år.

Marginmessig har de siste ni årene har vært relativt magre for Ikea Norge, men med et driftsresultat på 500 millioner kroner er selskapet nå tilbake til 2014-nivåer, nominelt sett.

– Har stabilisert seg

Pandemiårene var preget av vanskelige forsyningskjeder og høyt kostnadspress, men nå ser Ikea-sjefen flere bevis på at ting letter. Både transport- og råvarekostnader har gått kraftig ned fra toppen og nærmer seg normalnivåer.

– Kostnadsveksten har stabilisert seg. Vi ser mange positive tegn, og føler derfor at vi kan gjøre investeringer, sier Aaby.

Ikea as (september-september), årsresultat 2023 (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 8987 8490 5,9% Driftsresultat (ebit) 500 332 50,6% Resultat før skatt 533 351 51,9%

– Er du ikke bekymret for den svake kronen?

– Jeg er definitivt bekymret for den svake kronen, og det har vært ekstremt krevende. Jeg håper at kronen skal styrkes de neste 10–12 månedene, men jeg råder dessverre ikke over utviklingen. Vi håper den stabiliserer seg, men kan uansett glede oss over at mye annet går rett vei.

Som for mange andre handelsaktører er det kapitalvarer som er mest tungsolgt nå.

– Det har gått litt saktere enn vanlig på større innkjøp, som for eksempel kjøkken, som er ganske naturlig med tanke på at folk er usikre og helt enkelt har mindre penger. Vi ser særlig god vekst på oppbevaring, norske husholdningers største frustrasjon.

På verdensbasis kjøper folk generelt sett færre møbler, og tirsdag meldte morselskapet Ingka at prisene skulle kuttes for å stanse nedgangen i salgsvolum. Aaby erklærer priskrig her hjemme også.

– Fredag skal vi senke prisen på 800 varer med et snitt på 20 prosent, sier Aaby.

– Sett fra et investorperspektiv, hva burde man satse på innen varehandelen fremover?

– Det som er viktig nå, er at man kan tilby rimelige priser på produkter som også har god kvalitet og er bærekraftige. Kundene er blitt betydelig mer prisbevisste og vi ser at de kjøper mindre per handel, så det blir rett og slett superviktig at man er så rimelig som mulig. Samtidig ser vi tydelig at kundene blir de mer og mer opptatt av at ting skal være produsert på en mest mulig bærekraftig måte.

- Blir avgjørende

Rundt en fjerdedel av Ikeas omsetning kommer fra netthandel. I regnskapsåret vokste nettomsetningen med hele 16 prosent sammenlignet med året før, og ligger dermed enda høyere enn pandemitoppen.

– Vi tror også dette blir avgjørende for handelen fremover, at man kan tilby en god og sømløs opplevelse mellom fysisk handel og nett. Man kan nesten ikke sammenligne hvordan vi jobbet for ti år siden, med hvordan vi jobber nå.

I regnskapsåret som gikk lanserte Ikea seks nye, mindre butikker, hvorav tre er i Oslo-området. Dette er relativt nye konsepter med et hundretall mindre varer, samt utstillingsrom der man kan planlegge kjøp. Til våren åpnes det en ny butikk på Karl Johan som vil ha anslagsvis 800 varer.

Ikea ble grunnlagt i 1943 av Ingvar Kamprad. Kjeden kom til Norge i 1963 og har nå varehus i Oslo, Asker, Bergen, Stavanger, Trondheim, Lillesand og på Ringsaker. I tillegg kommer de syv mindre butikkene og nettbutikken.