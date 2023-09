Artikkelen fortsetter under annonsen

Reaksjonene har vært sterke etter at en ansatt i SEB meldte på sosiale medier at prisen på en øl og et rekesmørbrød nå var kommet opp i 422 svenske kroner.

Nærmere undersøkelser viste seg at smørbrødet på Landvetter flyplass kostet 269 kroner.

Prisen overgikk Sveriges mest kjente rekesmørbrød som selges i Gothia Towers i Göteborg. Her selges et king size rekesmørbrød med 200 gram reker for 265 kroner.

SEB-økonom Johan Javeus' innlegg på X (tidligere Twitter) vekket sterke reaksjoner. Og nå har de høye prisene på høye smørbrød fått konsekvenser i det som har utviklet seg til et svensk «räckmacka-gate».

Ok, svårt att bli chockad över vad saker kostar numer men den här är svårslagen. En högst ordinär räksmörgås och en vanlig öl på Landvetters flygplats... 422kr!!! pic.twitter.com/CncKWdt7Ri — Johan Javeus (@JohanJaveus) September 17, 2023

Swedavia, som er et statlig eid selskap som driver de største flyplassene, stiller nå krav til hvor høyt kiosker, kafeer og restauranter kan sette prisene.

– Prisene på flyplassen skal ikke være mer enn 10 prosent høyere enn tilsvarende produkter ellers i byen ifølge vår nye strategi, sier Charlotte Ljunggren som er markedssjef i Swedavia til Dagens Industri.

Kundene har gitt entydige tilbakemeldinger om hva de mener om prisene i en tid hvor mange har presset økonomi.

– Da vi gjorde vår store kundeundersøkelse så var prisnivået ett av flere viktige aspekter. Derfor skal vi nå innføre et pristak i tillegg til å øke bredden og variasjonen i tilbudet, sier hun til DI.

Også i Norge er leieinntektene på flyplassene en viktig inntektskilde for Avinor. Inntektene fra taxfree-butikker har i en årrekke bidratt til å subsidiere mindre flyplasser.