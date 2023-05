Artikkelen fortsetter under annonsen

Partnerne Robert Burud (51) og Jan Lyder Isaksen (63) bygde opp et selskap som eide 23 Kiwi-butikker sentralt på Østlandet. I fjor solgte duoen sin eierandel på 49 prosent i selskapet Oslofjordmat as til Norgesgruppen, som eide 51 prosent av selskapet fra før. Salget skjedde gjennom selskapet Jaro Invest, som Lydersen og Burud eier i fellesskap.

Jaro Invest as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 3,2 4 -20% Driftsresultat (ebit) -4,8 -2,2 -% Resultat før skatt 228,8 24,2 845,5 %

Norgesgruppen betalte

En aksjonæravtale med Norgesgruppen gjorde at Lydersen og Burud i praksis drev de 23 Kiwi-butikkene som uavhengige butikker. De 23 butikkene hadde i 2021 en årsomsetning på nesten 1,5 milliarder kroner.

FA omtalte Norgesgruppens kjøp av butikkene fra de to dagligvaregründerne på sensommeren i fjor. Da ville de ikke si noe om prisen, med henvisning til en avtale med kjøperen Norgesgruppen.

Men regnskapene fra Jaro Invest for 2022 er nå inne hos Brønnøysundregistrene, og viser en finansinntekt på 235,4 millioner kroner. Mye tyder på at denne posten dreier seg om gevinsten knyttet til butikksalget. Det priser de 23 butikkene i Oslofjordmat til rundt 460 millioner kroner.

Lydersen hverken avviser eller bekrefter beløpet når DN konfronterer ham med det.

– Jeg har ingen kommentar. Vi ønsker ingen omtale av dette, sier Lydersen.

DN har prøvd å få en kommentar fra Robert Burud, uten å lykkes.

Det er rundt 700 Kiwi-butikker i Norge, hvorav nå rundt 70 som er kjøpmannseide og drives som franchise. De 23 butikkene i Oslofjordmat er nå fullstendig kjedeeid at Norgesgruppen og skal drives på linje med de andre over 600 kjedeeide Kiwi-butikkene i Norge.

Satset 300.000 kroner hver

Både Lydersen og Burud vokste opp i kjøpmannsfamilier innen dagligvarer. For Robert Burud er imidlertid tilknytningen til Kiwi noe tettere enn for andre franchisetagere i kjeden: fetteren Per-Erik Burud er gründer og administrerende direktør i Kiwi-kjeden. Per-Erik Burud døde i en båtulykke i 2011.

– Det er egentlig tilfeldig at vi havnet i samme kjede, men vi har jo vokst opp i rosinskuffen begge to, har Robert Burud tidligere sagt til DN.

Han begynte å leke butikk i onkelens forretning i Drammen allerede som syvåring.

– Mens Per-Erik bygde opp og drev Kiwi, begynte jeg som flaskehjelp og jobbet meg oppover, sa Robert Burud.

For over 20 år siden satset Burud og Isaksen 300.000 kroner hver og åpnet sin egen Kiwi-butikk med franchiseavtale i Asker.

De to har i et tidligere intervju med Finansavisen fortalt at det i begynnelsen gikk trått og at de måtte låne penger av familien for å betale lønninger. At fetter Per-Erik Burud var storeier i Kiwi helt fra begynnelsen av 1990-tallet ga heller ingen særfordeler.

– De 300.000 vi satset hver, var mye penger for oss den gangen. Men i dag har det jo blitt en kjempebutikk, sa Isaksen til Finansavisen i 2015.

Går for eiendom

Isaksen er taus om planene fremover, og Burud har ikke besvart DNs henvendelser. De to eier noe eiendom, og de har tidligere sagt at de skal utvikle boliger og næringseiendom, blant annet i Tønsberg.

Siste tilgjengelige ligning for 2021 viser at Burud hadde en inntekt på 17,4 millioner kroner og en ligningsformue på 25,5 millioner kroner, mens Lydersen hadde en inntekt på 17,2 millioner kroner og en ligningsformue på 28,1 millioner kroner. Ligningen for 2022 vil nok vise en kraftig økning for begge.