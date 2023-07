Artikkelen fortsetter under annonsen

Hoka-importøren Run as har siden selskapet ble opprettet i 2013 nytt god suksess med driften, og fjoråret ble intet unntak. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 122 millioner kroner, hvilket betyr at selskapet har tjent over en halv milliard på salg av joggesko de siste fem årene.

Daglig leder og eier Carl Johan Nordberg og hans kompanjong, Eiling Balhald, så da sitt snitt til å ta ut 100 millioner i utbytte. I og med at de to eier 50 prosent hver av aksjene i selskapet, tilsvarer det 50 millioner kroner for Nordberg.

Run as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 733,8 627,5 16,9% Driftsresultat (ebit) 157,2 182,1 -13,7% Resultat før skatt 122,8 141,8 -13,4%

Selskapet har vært en ubyttemaskin i en årrekke og ifølge DNs beregninger har Nordberg i løpet av selskapets ti år lange levetid tatt ut 124,5 millioner i utbytte.

Økt varelager og halvert kontantbeholdning

I 2022 fortalte Nordberg til Hamar Arbeiderblad at målet var å bikke én milliard kroner i omsetning i 2025. Med en omsetning på 733,8 millioner er det Hamar-baserte selskapet på god vei mot målstreken.

Over telefon fra de svenske skoger fortalte Nordberg til DN i fjor sommer at selskapet hadde gjort det godt så langt.

– Vi har aldri sendt ut flere varer på en måned, så det er i alle fall ingen resesjon akkurat nå. Men for sportsbransjen generelt, med en dårlig vinter og fulle varelagre, tror jeg det kan bli skummelt fremover. Særlig det å få solgt dyre varer kan bli vanskelig når rentenivået skal opp. Men folk vil jo fortsatt ut å trene, og 1600–1700 kroner for et par løpesko vil nok folk ha råd til, sier han.

Men det er allikevel mørke skyer i horisonten. Detaljhandelen er nemlig blant bransjene som har blitt hardest rammet grunnet reduksjon i etterspørsel som følge av inflasjon og økende resesjonsfrykt. Det er særlig selskaper og næringer som opplevde store oppsving under pandemien som siden har hatt den tyngste nedturen – blant dem sportsbutikker.

Til tross for særdeles gode resultat har Run samtidig økt varelageret med ikke ubetydelige 59,8 millioner kroner til 165,8 millioner, samtidig som kontantbeholdningen nærmest er halvert.

