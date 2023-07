Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet, hvor Stein Erik Hagen er største eier, fortsetter den negative trenden med å tape penger.

I andre kvartal har Komplett et resultat før skatt på minus 38 millioner kroner.

Underskuddet er om lag halvparten så stort som i samme kvartal i fjor. Samtidig har omsetningen økt. Den lå i andre kvartal på 3,63 milliarder kroner, mot 3,57 milliarder på samme tid i fjor.

Komplett, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 7253 6177 17,4 % Driftsresultat (ebit) -7 -29 -% Resultat før skatt -91 -63 -%

Svakt marked

I en kommentar til kvartalsregnskapet sier Komplett-sjef Jaan Ivar Semlitsch at han opplever markedet som svakt, og tror det vil fortsette å være utfordrende resten av 2023.

– Generelt er forbrukerne mer forsiktige i bruken av penger, som har vært spesielt synlig i Sverige de siste månedene.

I fjor fusjonerte norske Komplett med svenske NetOnNet, som også driver med elektronikkhandel på nett.

Semlitsch trekker frem at Komplett satser videre, men vil samtidig jobbe for å holde kostnadene nede.

Selskapet hadde kostnader på 512 millioner kroner i andre kvartal, som er økning fra 452 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Så langt i år har Komplett tapt 91 millioner kroner før skatt.

– Vi fortsetter å kjempe mot de eksterne utfordringene, kommenterer Semlitsch videre.

Kom fra Orkla

Ved børsslutt onsdag ble Komplett-aksjen handlet for 12,4 kroner. Det er nærmere 40 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Hele selskapet prises til 2,2 milliarder kroner.

Dette er de andre kvartalstallene Semlitsch legger frem som sjef for Komplett. Han ble presentert som ny konsernsjef da tallene fra fjerde kvartal i fjor ble lagt frem i februar, og kom til selskapet fra stillingen som administrerende direktør i Orkla, som også er Hagen-eid.

Da ble det samtidig kjent at Semlitsch hadde kjøpt 125.000 aksjer til en verdi av 2,1 millioner kroner totalt, noe som sendte aksjen opp 40 prosent samme dag.