Torsdag morgen ble det kjent Lars Olav Olaussen går av som sjef for netthandelskonsernet Komplett, som han har ledet siden 2018.

– Jeg kan oppsummere tiden i Komplett ganske enkelt: Det har vært kjempegøy. Jeg vil takke både kolleger og styret for veldig godt samarbeid og gode diskusjoner. Vi er enige om strategi og retning for Komplett. Jeg ønsker selskapet all mulig lykke til videre, sa Olaussen i en melding.

Olaussen erstattes av Jaan Ivar Semlitsch, som tidligere har vært sjef for dagligvareprodusenten Orkla og elektronikkgiganten Elkjøp Nordic. Semlitsch tiltrer allerede fredag.

– Komplett har en helt unik posisjon som Nordens største e-handelsaktør uansett bransje og med store muligheter foran seg. Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med selskapet og mine nye kolleger i den neste fasen for selskapet, sier Semlitsch.

Under selskapets kvartalspresentasjon kunne ikke styreleder Jo Lunder rose Olaussen nok for innsatsen, men konstaterte samtidig at det var styrets vurdering at det var riktig med en ny leder, nå som selskapet går over i en «ny fase».

Har jobbet som rådgiver

Etter presentasjonen satte Olaussen og Lunder seg ned med DN. Lunder sier er at styret ser behov for en annen type leder med mer kompetanse på organisasjonsbygging og ledelse, som i tillegg kan «utnytte markedsposisjonene på best mulig måte».

– Beslutningen om å gjøre dette ble tatt ganske raskt, særlig da vi forsto at Jaan Ivar var tilgjengelig og motivert. Jaan Ivar har industrierfaring, og er kanskje drømmekandidaten for den fasen Komplett går inn i nå, sier Lunder.

Olaussen vil nå være tilgjengelig som rådgiver til styret og selskapet i et halvt år.

– Vi skal ha en god relasjon til Lars og fortsette å utnytte hans analytiske ferdigheter og det han er god på. Dette er et godt gjennomtenkt bytte. Ofte bytter man sjefer når det er for sent, vi bytter kanskje litt tidlig.

Semlitsch har drevet egne konsulentvirksomhet siden han gikk av som Orkla-sjef i april i fjor. Han har i denne perioden vært rådgiver til Olaussen i forbindelse med en rekke prosjekter.

– Han har snakket med oss lenge og vi har hatt en relasjon til Jaan Ivar lenge, så dette er ikke rett fra gaten. Han var innenfor huset og hadde en dialog med oss alle, sier Olaussen.

Olaussen har en oppsigelsestid på seks måneder, der han vil motta samme lønn som han fikk da han var konsernsjef. I tillegg vil han motta etterlønn i åtte måneder etter oppsigelsestiden, ifølge Lunder.

Det tas utgangspunkt i grunnlønnen for 2022, som var på 4,5 millioner kroner. Det vil si at Olaussen vil få totalt 5,25 millioner kroner.

Leverte som ventet

Sjefsbyttet ble meldt samtidig som rapporten for fjerde kvartal ble lagt frem. Den viste en omsetning på 4,7 milliarder kroner og et resultat før skatt på magre åtte millioner kroner, som var nesten helt i tråd med det analytikerne ventet på forhånd.

Komplett skriver at omsetningen er påvirket av et utfordrende marked, men at selskapet ser en positiv trend på bruttomarginen. Varelageret nådde i løpet av kvartalet et «balansert nivå»

– Konsernets gode kostnadskontroll og sunne varelager forventes å bidra til ytterligere marginforbedringer fremover. Lønnsomheten vil også bli positivt påvirket av synergirealisering og andre tiltak for å redusere driftskostnadene, heter det i børsmeldingen.

I 2022 hadde konsernet en omsetning 14,6 milliarder kroner, inkludert 4,8 milliarder kroner fra svenske NetOnNet, som selskapet kjøpte opp i februar 2022 med oppgjør i Komplett-aksjer og kontanter.

Komplett-aksjen stiger 12 prosent torsdag.

Komplett, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 14618 11043 32,4 % Driftsresultat (ebit) 87 388 -77,6% Resultat før skatt -98 347 -%

Storeieren Hagen

Komplett var tidligere heleid av milliardær Stein Erik Hagen, som valgte å ta selskapet på børs sommeren 2021. Hagen innkasserte rundt 1,6 milliarder kroner da han solgte seg ned til en eierandel på rundt 60 prosent.

I dag prises hele Komplett til bare 2,6 milliarder kroner, etter et kursfall på over 70 prosent siden starten av 2022, justert for fusjonen med NetOnNet.

Hagen-familien eier fortsatt 42 prosent av selskapet, etter å ha bladd opp 450 millioner kroner da Komplett hentet én milliard kroner i frisk egenkapital i fjor høst. Pengene ble hentet for å dekke inn et lån på 1,5 milliarder kroner som ble tatt opp i forbindelse med oppkjøpet av NetOnNet.

Hagen er styreleder og dominerende eier i Orkla, som Semlitsch ledet fra august 2019 til april 2022. Hagen sier til DN at han som aksjonær er svært glad for at Semlitsch har takket ja til jobben.

– Rent personlig synes jeg valget av Jaan Ivar er et meget godt valg. Denne bransjen kan han inn og ut, og har levert gode resultater. Jeg kjenner Jaan Ivar godt og har de beste relasjoner til ham, skriver Hagen i en sms.

Olaussen sitter selv med Komplett-aksjer verd 7,5 millioner kroner. Torsdag skulle han spise lunsj med Semlitsch, som Olaussen er overbevist om at vil lede selskapet med stø hånd.

– Jeg har ingen konkrete planer om å selge noe, og jeg ser at aksjekursen har hatt en pen utvikling så langt i dag. Jeg har troen på selskapet, og netthandel vil definitivt vokse videre, sier Olaussen.