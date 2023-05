Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisveksten har bitt seg fast på et høyt nivå. SSB publiserte onsdag morgen tall for april, som viste at både total og -kjerneinflasjonen var over seks prosent. Det var høyere enn Norges Banks estimater, og førte til at markedet jekket opp renteforventningene.

Den største bidragsyteren til prisveksten var kategorien møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo, med en tolvmånedersvekst på 10,9 prosent. Fra årsskiftet har denne delindeksen steget 4,7 prosent.

Ole Erik Lund, salgssjef i møbelkjeden Slettvoll, forklarer prisstigningen med økte kostnader «rund baut». Han trekker frem eik og andre trematerialer, men også transport og energi.

– Vi har måttet ty til prisøkninger det siste året. Det er umulig å unngå slik det har vært, men vi forstår jo at man ikke kan ta ut så mye som man ønsker. Det er et tak på alt mulig, og det må være en harmoni der.

– Plukket opp tråden

Det er mer i vente, for snart vil man for alvor også merke effektene av kronesvekkelsen, som fører til at importerte varer blir dyrere. Slettvolls produksjon skjer i Stranda på Vestlandet, men majoriteten av komponentene kjøpes i euro, som kronen har svekket seg 20 prosent mot det siste året.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er jo ikke ideelt. Og når du ikke kan tillate deg å ta ut alt i økte salgspriser, er det åpenbart hva det betyr for marginer, sier Lund.

Den kraftige kostnadsveksten har sammenfalt med fallende etterspørsel etter gullårene 2020 og 2021, da kundene var både mange og impulsive. Anne Skisaker, daglig leder ved Slettvoll Skøyen, sier at markedet for alvor snudde ned igjen på sensommeren 2022.

Daglig leder ved Slettvoll Skøyen, Anne Skisaker og salgssjef Odd Erik Lund lurer på hvor mange som vil reise til sommeren. Det er en viktig faktor for salg av hagemøbler. (Foto: Per Thrana) Mer...

– Vi har plukket opp tråden fra før pandemien og hatt en naturlig vekst sammenlignet med før pandemien, som var en veldig spesiell periode.

Nå er det større salg som gjennomføres, og de tar også lengre tid, forteller Skisaker.

–Det er naturlig med tanke på størrelsen, men kunder bruker generelt mer tid på å bestemme seg. Under pandemien var mengden helt annerledes med kortere beslutningsprosesser.

– Trafikken går ned

Lavere salgsvolum og økte kostnader kompenseres altså for med økte priser. Det gjør tjenestetilbudet ekstra viktig, og flere av butikkenes utstillingsområder er derfor byttet ut med møterom og arbeidssoner tilrettelagt personlig rådgivning.

– Prosjektene blir større og mer omfangsrike. Kundene skal oppleve trygghet og at vi tar vare på dem gjennom hele salgsprosessen og optimaliserer det de er på jakt etter. Før var det mye mer ekspedering, nå er rådgivningen blitt veldig viktig, sier Skisaker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Slettvoll-duoen har kundene som går inn døren gjort mye research. De kommer med klare tanker om hva de ønsker seg.

– Det er på et helt annen nivå nå enn tidligere. Vi føler at de som er i loopen, de har bestemt seg. Det er bare et tidsspørsmål, så vi har sikkert en større konvertingsrate nå enn før, sier Lund.

Slettvoll har også vridd seg mer mot bedriftsmarkedet. Der opplever selskapet god vekst, blant annet fordi bedriftene vil gjøre det fysiske arbeidsmiljøet mer attraktivt etter to år med hjemmekontor.

– Det er ikke er alle bedriftene som er like sårbare – noen tjener mye på svak krone. Det er et veldig spennende marked, sier Skisaker.

Tror på flere rentehevinger

Norges Bank har et inflasjonsmål på to prosent, men med fortsatt høy økonomisk aktivitet og rekordsvak kronekurs er det lite sannsynlig at man vil komme seg ned dit med det første.

Etter onsdagens tall er sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er forsterket i troen på at styringsrenten vil heves på de alle tre neste rentemøtene. Det vil si en styringsrente på fire prosent i september.

– Nok en gang blir Norges Bank overrasket over trykket i den underliggende prisveksten. Dette er ikke en velkommen nyhet for Norges Bank som allerede sliter med en svak kronekurs, og for så vidt også fått beskjed om et lønnsoppgjør som er sterke enn det de har lagt til grunn, sier Haugland.

Norges Bank signaliserte en rentetopp på 3,6 prosent i mars, altså enten 3,5 eller 3,75 prosent. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache advarte imidlertid forrige uke om at rentetoppen vil kunne bli høyere enn signalisert dersom kronekursen ikke styrker seg. Flere økonomer mener det nå er sannsynlig med en rentetopp på fire prosent.

– Viktig for oss at folk flytter

Deler av økonomien har allerede fått merke konsekvensene av Norges Banks rentehevinger. Nyboligsalget er på sitt svakeste siden finanskrisen for 15 år siden, og generelt sett har boligmarkedet stor betydning for Slettvoll og andre møbelforhandlere.

– Det er viktig for oss at folk flytter. Salget vårt følger veldig godt kurven til nybygg, så det er naturlig at vi blir påvirket av det, sier Lund.

Ifølge Slettvoll Skøyens daglig leder blir prosjektene større og mer omfattende. Flere og flere kunder vil ha «full pakke». (Foto: Per Thrana) Mer...

Også hyttemarkedet er kjølt kraftig ned etter bonanzaen under pandemien.

– På høsten er det typisk veldig mange som bygger hytter, men i fjor så vi ganske tydelig at det var mindre aktivitet. Vi har fortsatt kunder og forretningen går godt, men det er veldig vanskelig å forutse utviklingen og se trender, sier Skisaker.

Slettvoll har totalt 17 utsalgssteder i Norge, Sverige og Danmark, hvorav ni er egeneid og resten er franchise. Tallene for 2022 er ikke klare, men Lund sier at de har merket en «markant tilbakegang», og at de vil trenge både 2023 og 2024 til å hente seg inn igjen.

– Markedet har falt bra, det vil jeg si det har gjort, men så var første halvdel av 2022 også veldig bra. Da gled ting fint over fra pandemien, og vi tenkte at det så lovende ut, før krigen kom med alle begrensningene den medførte. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.