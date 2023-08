Artikkelen fortsetter under annonsen

Martin Schütt i gründerfabrikken Askeladden & Co har spesialisert seg på å utfordre eksisterende bransjer med nye konsepter, som frisørkjeden Cutters og legekjeden Dr. Dropin.

Nå skal Yellow, med hovedkontor i Kristiansand, selge kjente kles- og skomerkevarer til lavpris – inspirert av utenlandske suksesser som Brands For Less, Dress For Less, TJ og Maxx. Det er dette prosjektet Normal-gründeren Michael Eeg har jobbet med siden han forlot butikksuksessen Normal i 2021.

Over millionen første dag

– Mange aktører sitter på store varelagre av overskuddsvarer. Det kan være fjorårsmodeller, overproduksjon eller varer som eksporteres til andre lavprismarkeder utenfor Europa. Med Yellow tar vi Normal inn i klesbransjen, sier Eeg når DN møter ham sammen med Martin Schütt på Sørlandssenteret utenfor Kristiansand i den foreløpig første Yellow-butikken, som åpnet i sommer.

– Jeg hadde tenkt å bruke noen måneder på å teste ut konseptet, men nå står utleiere, leverandører og investorer i kø for å bli med. Vi vil trolig åpne tre-fire nye butikker i høst og passere ti butikker i 2024. Men så er det jo til syvende og sist kundene som bestemmer, sier Eeg.

På åpningsdagen solgte butikken i Kristiansand klær og sko for over en million kroner.

– Det er soleklar rekord for oss. Starten har vært helt sinnssyk, sier Schütt.

Foreløpig eier Eeg og Askeladden 50 prosent hver av aksjene i Yellow. Men det varer neppe lenge.

Ser milliarden i det fjerne

Allerede i høst legger selskapet opp til å få inn eksterne finansieringspartnere.

– Interessen på investorsiden er allerede stor, og vi har ikke bestemt oss for hvor mye vi vil bidra med selv og hvor mye vi vil ta inn fra andre. Det er et luksusproblem, sier Martin Schütt som ikke vil ut med hva Yellow kommer til å bli priset til i den kommende emisjonen.

Så vil det bli nye investorrunder i takt med hvor raskt virksomheten vokser.

– Vi har to aktører som vil ta dette til Danmark. Så tenker vi ganske raskt resten av Norden også, for dette er et konsept som vil fungere i alle land. Og vi skal bli store. Veldig store, sier Eeg.

– Hvor store da?

– Vi har et klart mål om milliardomsetning. Jeg gidder ikke bruke all min tid på å bygge opp noe som ikke blir veldig stort, sier Eeg.

– Og da skal selskapet på børs eller selges?

– Vårt forretningskonsept handler om å starte noe som skal selges, men om det blir børs, salg til et private equity-fond eller annet gjenstår å se, sier Schütt hos Askeladden & Co.

Martin Schütt i oppstartsfabrikken Askeladden & Co (til venstre) mener starten for det nye Yellow-konseptet har vært helt sinnssyk. Gründer Michael Eeg ser milliardomsetning i det fjerne.

– Vanvittig morsomt

At detaljhandelen nå merker dyrtid med høy inflasjon og renteoppgang bekymrer ikke Eeg

– Dette konseptet ble startet før inflasjonen tok fart. Folk begynner kanskje å få dårligere råd, men da blir konseptet bare enda mer spot on. Ingen hadde i sin tid noen tro på Normal. Det er sikkert mange som ikke tror på Yellow heller, men jeg er sikker på at dette blir en kjempesuksess, sier han.

DN har tidligere skrevet at de to gründerne Michael Eeg og Jesper Brandt fikk med seg 35 millioner kroner hver da de ble kjøpt ut av Normals danske morselskap i 2021.

– Jeg tror Yellow kan bli mye mer verdifullt. Men det er faktisk ikke primært det som driver meg. Jeg synes bare dette er vanvittig morsomt å drive med; bygge et nytt konsept og en kultur, få folk som kanskje har gått på Nav i flere år inn i arbeid. Det er slike ting som gir livet mening. Det er derfor jeg jobber 15 timer i døgnet. Og når jeg så en dag er ferdig med Yellow, kommer jeg helt sikkert til å starte opp igjen med det neste konseptet, sier Eeg.