Norges Fotballforbund (NFF) stopper salget av Freia-produkter i kioskene på Ullevaal stadion og på landskamper inntil videre.

Det melder VG fredag, som får det opplyst av Yngve Haavik, som er kommunikasjonssjef i NFF. Freia er eid av Mondelez, som har fått kritikk for å ha fortsatt produksjonen i Russland under krigen.

– Krigen i Ukraina opprører og bekymrer oss alle. NFF står bak Uefas beslutning om å suspendere alle russiske fotballklubber og landslag fra europeiske turneringer. Da må det også få konsekvenser for produkter som indirekte kan bidra til å finansiere den russiske krigføringen, sier Haavik til VG.

Fredag kommer det også melding om at Toppfotball Kvinner tar en pause fra samarbeidet med Freia.

Beslutningen fra NFF kommer dagen etter at SAS besluttet å fjerne alle Freia-produkter fra sitt sortiment på flyene.

Det skjer etter at Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet i mai satte opp en svarteliste over selskaper som bidrar til inntekter i den russiske statskassen. Freia-eier Mondelez er ett av selskapene på listen.

Det amerikanske selskapets sjef Dirk Van de Put opplyste sist høst at Mondelez ikke planla å trekke seg ut av Russland, men han understreket at de «ikke på noe vis bidrar til krigen».

Mondelez har rundt 3000 ansatte i Russland og er ifølge Kyiv School of Economics markedsledende innenfor salg av kjeks og sjokolade i Russland.

Norske Freia ble i 1983 kjøpt opp av Kraft Foods, som i 2012 endret navn til Mondelez International.

Norgesgruppen vurderer

Norges største dagligvarekjede Norgesgruppen er godt kjent med problemstillingen. Kommunikasjonssjef Kina Søyland sier det sist måned var noen spredte episoder i Sverige der enkelte kjøpmenn kastet produkter fra Marabou ut av sine butikker. Marabou er i likhet med Freia et varemerke under Mondelez.

Søyland sier Norgesgruppen nylig tok kontakt med Mondelez og at det er satt i gang en prosess.

– Vi er nå i dialog med Mondelez og har bedt om en forklaring og dokumentasjon på at sanksjonene ikke brytes, sier Søyland.

Hun opplyser at Norgesgruppen kastet ut alle russiskproduserte produkter da Russland trappet opp invasjonen av Ukraina i februar i fjor.