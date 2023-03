Artikkelen fortsetter under annonsen

– The Body Shop Norge er ikke konkurs, men i gjeldsforhandlinger. Rekonstruksjon gir The Body Shop Norge muligheten til å finne gode løsninger for videre drift i årene som kommer, sier advokat Nils Holger Koefoed i Ro sommernes som representerer eieren.

Den velkjente kosmetikkjeden The Body Shop i Norge sliter med alvorlige økonomiske problemer. Kjeden eies av Ace Shops som er en del av Pocos-konsernet. Selskapet sliter med en samlet gjeld på 62,6 millioner kroner.

Konsernet har en rekke butikker innenfor The Body Shop-kjeden, som selger hudpleie- og makeup-produkter, og har enerett på salg av disse produktene i Norge. Kjeden har rundt 275 ansatte.

Eieren bak kjeden er Tim Einar Christensen, som åpnet den første butikken i Norge i 1985. Han ønsker ikke å kommentere saken, og har henvist DN til advokat.

– Varehandelen har lidd store tap under pandemien og som mange andre har The Body Shop opplevd store endringer i forbruks- og handlevaner. Det er snakk om betydelig nedgang i inntekter, sier Koefoed.

Advokat Nils Holger Koefoed i Ro Sommernes er Tim Christensens advokat i rekonstruksjonsprosessen.

Han omtaler fjoråret som «annus horribilis».

– Kommer dere til å stenge butikker?

– Vi arbeider for å sikre økonomisk bærekraftige butikker, og vil fremover gjøre nødvendige tilpasninger i antall og plassering. Rekonstruksjonen har ingen direkte innvirkning på de ansattes situasjon og vi arbeider for å sikre arbeidsplasser i hele kjeden, sier Koefoed.

Julehandelen sviktet

En sentral faktor for de økonomiske utfordringene i selskapet skal være at pundet gradvis er blitt sterkt styrket, sammenlignet med den norske kronen. Ettersom selskapet kjøper varer fra England, har dette bidratt til gradvis å svekke likviditeten i selskapet.

Det opplyser også at de økonomiske utfordringene skyldes konsekvensene av pandemien og nedstengningen som fulgte. Deretter har rentehevninger, økte strømkostnader, økte transportkostnader og økte leiekostnader preget selskapet. Samtidig har den generelle prisveksten på varer og tjenester har økt.

– Det rammet julesesongen, som endte svakt, sier Koefoed.

Selskapet og konsernet har opplyst at det er avhengig av for å lykkes med julehandelen for å sikre driften gjennom årets øvrige måneder. Fjorårets julehandel ble så dårlig at det ikke klart å overholde sin betalingsforpliktelser overfor kreditorene.

– Vi mener rekonstruksjon er riktig vei å gå, fordi vi har stor tro på merkevaren, produktene og menneskene våre. De siste to årene har The Body Shop vært gjennom en omfattende prosess for å styrke merkevaren. sier Koefoed.

Syv inkassosaker

Det er både intern gjeld i konsernet og eksterne kreditorer, som leverandører og det offentlige. Selskapet har per i dag syv inkassosaker.

Det er selskapene Pocos Holding, Pocos Eiendom, A. Christensen Engros og Ace Shops som tar del i rekonstruksjonsprosessen. Tim Christensen står oppført som daglig leder og styreleder i alle selskapene.

I tingrettens kjennelse er det opplyst at Pocos Holding har 49,6 millioner i gjeld, A. Christensen Engros 40,5 millioner kroner og Pocos Eiendom har 4,3 millioner i gjeld.

I kjennelsen fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett kommer det frem at Ace shops gjeld til det offentlige består av utestående merverdiavgift og arbeidsgiveravgift for sjette termin 2022, og i første termin 2023.

– Selskapet vil i samarbeid med rekonstruktøren arbeide frem et forslag til løsning som kreditorene skal ta stilling til, legger Koefoed til.