Etter et år preget av høy kostnadsvekst og kraftig økte matvarepriser, kunne Reitan-familien torsdag legge frem et driftsresultat på 3,6 milliarder kroner for handelsvirksomheten Reitan Retail. Det er bare 200 millioner kroner lavere enn året før.

Reitan Retail består av de fire forretningsområdene Rema 1000 Norge, Rema 1000 Danmark, kioskvirksomheten Reitan Convenience og Uno-X Mobility, som hadde en samlet butikkomsetning på 116 milliarder kroner i fjor.

I Norge fikk Rema 1000 et driftsresultat på 1,7 milliarder kroner, et fall på 140 millioner kroner fra året før. Butikkomsetningen endte på 47,4 milliarder kroner.

– Hvordan har det vært å selge nødvendighetsvarer det siste året?

– Det har vært like morsomt som alltid. Morsomt og lønnsomt, men så har det vært mer krevende enn vi er vant til, fordi det er mange ting som har slått inn som man ikke kan forberede seg på, sier toppsjef Ole Robert Reitan.

Han ramser opp vareknapphet, urolige markeder og det han omtaler som en «gigantinflasjon» i hele verdikjeden. Isolert sett er kostnadsveksten utfordrende, men den gir samtidig en vridning mot Rema 1000 og andre lavpriskjeder. Rema økte i fjor markedsandelen med 0,6 prosentpoeng til 23,5 prosent.

– Alle innsatsfaktorer er dyrere, noen veldig mye dyrere. Det er ikke bare råvare- og innkjøpspriser, men også drivstoff og all energi, samt andre innsatsfaktorer som kjøledisker, frysedisker, handlevogner, trucker og lastebiler. Absolutt alt er blitt fryktelig mye dyrere. Summen av det er et kostnadspress som er høyere enn noen gang, sa Reitan.

– Dagligvarebaronene

Reitan og andre dagligvareaktører har måttet tåle hard kritikk for fjorårets tosifrede vekst i matvareprisene, som de selv har forklart med økte kostnader og fallende salgsvolumer. Reitan mener sågar at dagens prisnivå ikke er bærekraftig, etter at priskrigen tilspisset seg i februar.

Torgeir Knag Fylkesnes, næringspolitisk talsperson i SV, lar seg ikke overbevise.

– Dagligvarebaronene fortsetter å levere milliardresultater, samtidig som bønder og arbeidere går inn i beinharde forhandlinger for å sikre seg en inntekt å leve av i en vanskelig dyrtid. Vi er nødt til å få rask klarhet i hvordan priser settes, om de er urimelige, og få på plass tiltak som gjør at verdiskapingen i hele dagligvarekjeden fordeles mer rettferdig, sier han.

Knag Fylkesnes føyer seg dermed inn i den lange rekken av politikere som har kritisert dagligvarekjedene, eller nærmere bestemt dagligvarefamiliene Reitan og Norgesgruppen-eier Johannson, for å tjene mye penger. Noen har til og med foreslått at dagligvarekjedene bør gå med underskudd.

– Hva synes du om sånne typer forslag, Reitan?

– Det vitner om manglende økonomisk forståelse, fordi lønnsomhet faktisk er helt avgjørende for at en bedrift skal kunne forflytte seg fremover. Bedrifter som går med underskudd blir mindre og mindre effektive, fordi man ikke får investert i effektive løsninger, sier Reitan.

På lang sikt vil lønnsomme bedrifter gi et lavere kostnadsnivå og dermed lavere priser, argumenterer Reitan. I 2022 beløp investeringene i Reitan Retail seg til 2,1 milliarder kroner.

– Ulønnsomme bedrifter er ikke lønnsomt for noen. Det skaper utrygge arbeidsplasser, dårligere evne til å investere i gode løsninger og skaper ineffektivitet over tid. Vi må ha lønnsomme bedrifter i alle sektorer, sier Reitan.

Ole Robert Reitan i deres lokaler på Ensjø. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Det kan godt være

For alle som har fulgt med på dagligvaremarkedet, er Reitans milliardoverskudd ingen overraskelse, selv etter det Reitan omtaler som «det nest mest krevende året» i sitt profesjonelle liv.

Høye volumer og stabile marginer har gjort Reitan og Johannson til Norges henholdsvis andre og fjerde rikeste, begge med familieformuer over 60 milliarder kroner, ifølge Kapital.

– Dere snakker om knallhard konkurranse. Hvordan klarer man da hvert år å peile seg inn på en stabil driftsmargin som sikrer milliardinntjening år etter år? Burde man ikke fra tid til annen se et underskudd for en av aktørene?



– Jo, det kan godt være. Men vi har alltid tilpasset kostnadene til inntektene. Forretningsmodellen vår helt siden 1979 har handlet om å være kostnadseffektiv, for å sørge for at vi kan ha et lavt prisnivå og fortsatt ha kontroll på lønnsomheten, sier Reitan.

– Vi har hatt mer eller mindre den samme driftsmarginen hvert år siden 1979, og det handler ikke om hva du tar betalt, men hva du har i kostnader. Så lenge du har de laveste kostnadene, kan du også ha de laveste prisene og en solid og forutsigbar inntjening.

– Det finnes nok av folk som mener det er feil at dere og Johansson-familien har kunnet tjene dere så rike på mat. Hva synes du om fokuset på deg og familien, og er det noe du har filosofert over selv?

– Jeg er først og fremst bare veldig stolt av at vi har skapt en bedrift som har 43.500 mennesker som har trygge og gode jobber å gå til hver dag. Jeg mener at vi må være glad for at vi har solide bedrifter som går med overskudd og kan investere i fremtiden.

– Vi har god samvittighet for å drive en god, solid og sunn forretning. Vi har en av de mest effektive verdikjedene for mat i hele verden, så jeg har ikke bare god samvittighet, jeg er veldig, veldig stolt av det vi driver med.

Fortsatt børsaktuelt

Det er nå gått over to år siden familien uttrykte et ønske om å børsnotere Reitan Retail. Reitan bekreftet torsdag at planen fortsatt er å børsnotere selskapet når «stjernene en eller annen gang står i riktig formasjon på himmelen»

Reitan Retail er ett av tre selvstendige selskaper i Reitan-konsernet, der de to andre er Reitan Kapital og Reitan Eiendom. Resultatet for de to sistnevnte virksomhetene legges frem fredag denne uken.

På vei ut av hovedkontoret på Ensjø møtte DN torsdag på Tom Kristiansen, internt kjent som «Tøffe-Tom» for sin direkte lederstil. Kristiansen ledet Rema 1000 fra 1997-2016, før han gjorde comeback da Trond Bentestuen gikk på dagen våren 2021.

Kristiansen, som fikk 75 millioner kroner i bonus for å returnere til Rema 1000, lover at lavpriskjedens comeback i 2022 ikke var et blaff.

– 25 prosent markedsandel i 2023?

