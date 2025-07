Det er blåfargen Pantone 2144 C, brukt på Stratos-emballasjen, som Orkla nå har fått enerett til å bruke. Etter at Orkla i fjor saksøkte Freia over blåfargen brukt på deres Boble-sjokolade (bildet), har Freia endret emballasjen på Boble.

Foto: Javad Parsa/NTB