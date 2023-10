Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2024 å gi Posten totalt 1,6 milliarder kroner til statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester. Pengene skal blant annet finansiere alt fra brev og pakker til avisdistribusjon hvor det ikke finnes kommersielle avisbudnett.

Hvis Stortinget vedtar regjeringens forslag, vil Posten Bring få til sammen 2,8 milliarder kroner av staten for å utøve disse oppgavene for inneværende år og neste år.

– En geografisk avgrensning av statsstøtten vil redusere det økonomiske behovet betydelig, sier daglig leder i Helthjem, Anders Angen i Helthjem om bidraget Posten får av staten. (Foto: Per Thrana) Mer...

Helthjem er en konkurrent til Posten med levering av både pakker og brev og reagerer kraftig på tildelingen. Selskapet har tidligere klaget på Postens statsstøtte til EØS-tilsynet Esa.

– Dette er oppsiktsvekkende og en helt unødvendig økning, sier Anders Angen, daglig leder i Helthjem i en epost.

Han etterlyser behovet for å tenke nytt.

– Det finnes alternativer som både er billigere og bedre for fellesskapet. I vår modell vil vi øremerke støtte til Distrikts-Norge og pålegge Posten å tilby tjenester til andre aktører i området til rettferdige vilkår. Dette vil gi Distrikts-Norge valgfrihet og redusere statens kostnader, sier Angen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Nærmer seg monopolmakt»

Gjennom avisdistribusjon når Helthjems 3000 bud 85 prosent av Norges privatadresser. Selskapet leverte i fjor 300 millioner produkter hvorav 14 millioner pakker.

Helthjem åpnet for en måned siden en ny terminal på Vestby på over 30.000 kvadratmeter som skal kunne håndtere minst 40 millioner pakker i året. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Angen var fra før av kritisk til at Posten i fjor fikk 1197 millioner kroner i statsstøtte for inneværende år, for tjenester som Helthjem og andre kan tilby.

Nå foreslår regjeringen å gi Posten Bring 1617 millioner i statsstøtte i 2024, for tjenester Helthjem mener kan konkurranseutsettes.

– Støtten utgjør nå 350 kroner per skattebetaler. Det skyldes Postens styrebeslutning om å avslutte all postlevering til innbyggernes hjem og i stedet levere til butikker, dersom det var opp til dem som fri aktør. Vi anser valget som totalt urealistisk og mener det skaper kunstige økonomiske behov inn til Posten. Og så plukker staten opp regningen som vi i fellesskap betaler, sier Angen.

– Men bør ikke Posten få statsstøtte til å dekke ulønnsomme leveringspliktige post- og banktjenester?

– Selvfølgelig bør en statlig partner motta støtte for å sikre postlevering til avsidesliggende områder. Utfordringen er at den nåværende ordningen fungerer svært dårlig og støtten går til områder som fra før er lønnsomme å levere i.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Fullstendig misforståelse»

Ledelsen i Posten Bring avviser Angens kritikk.

– Å levere post over hele Norge er ikke kommersielt lønnsomt, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Bring. (Foto: Posten) Mer...

– Dette er dessverre kjent retorikk fra Angen og er en fullstendig misforståelse. Det er ikke slik den norske stat driver med statlig kjøp, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Bring i en epost.

Han legger til at ut fra den foreslåtte bevilgningen, vil 1490 millioner kroner gå til Posten for å dekke ulønnsomheten knyttet til posttjenester selskapet er forpliktet til å levere.

– Å levere post over hele Norge er ikke kommersielt lønnsomt, men viktig, sier Tjønndal Pettersen som ellers henviser til departementet til øvrige kommentarer om saken.

«Virker helt urimelig»

I perioden 2012 til 2022 har Posten fått til sammen seks milliarder av staten for ulønnsomme leveringspliktige post- og banktjenester.

Ledelsen i Helthjem mener disse midlene er benyttet til kryss-subsidiering, og har klaget Postens tjeneste «Pakke i postkassen» til EØS-tilsynet Esa.

– Vi mener Postens tjeneste, basert på overdreven statlig finansiering, skaper så skjeve konkurransevilkår at det nærmer seg monopolmakt. Målet med denne klagen er å belyse en støtteordning som virker helt urimelig, sier Angen.

Han legger til at Norge er det eneste landet i verden hvor hjemlevering av pakker er billigere enn butikklevering grunnet at Posten som markedsleder priser denne tjenesten meget lavt.

«Er i alle tilfeller lovlig»

Kontrollorganet i Brussel har sendt Postens eier, Nærings- og fiskeridepartementet, en rekke spørsmål om statsstøtten Posten får for denne tjenesten.

– Norske myndigheter har svart Esa i saken, sier Christina Erichsen Grindal, fungerende leder i avdeling for konkurransepolitikk og næringsøkonomi i Nærings- og fiskeridepartementet i en epost.

Fall i brevvolumet er årsaken til at regjeringen øker statsstøtten til Posten ifølge statssekretær. Her fra Postens Østlandsterminal på Lørenskog med mottak og sortering av brev opp til to kilo. (Foto: Gorm Kallestad / NTB) Mer...

Samferdselsdepartementet, som er ansvarlig departement opplyser at det forberedes oppsummerende merknader og vil svare Esa innen 13. oktober.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Samferdselsdepartementet understreker at kompensasjonsordningen til Posten eksisterte før EØS-avtalen trådte i kraft.

– Ordningen er i alle tilfeller lovlig og i tråd med statsstøttereglene som følge av at det kun kompenseres for ulønnsomheten i de leveringspliktige posttjenestene Posten Bring er pålagt, skriver Bentzen i en epost.

Han påpeker at det økende kompensasjonsbeløpet til Posten Bring skyldes i hovedsak fall i brevvolumet og ikke gir grunnlag for å anta at det skulle foreligge overkompensasjon med kryssubsidiering av Postens tjeneste «Pakke i postkassen».

– Regjeringen setter nå ned et ekspertutvalg som vil se på fremtidens posttjenester, sier Bentzen.

Kutter ut statsstøtten

I Danmark har samlingsregjeringen til statsminister Mette Frederiksen besluttet å la markedskreftene styre distribusjon av brev og pakker.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokratene slipper fra nyttår markedskreftene fritt for levering av brev og pakker i landet. (Foto: RITZAU Scanpix) Mer...

I sommer kunngjorde den danske regjeringen å fjerne statsstøtten til det statseide svensk/danske selskapet PostNord. Samtidig opphører leveringsplikten til PostNord på brev fra og med 1. januar 2024.

Det fremgår i den nye avtalen at Danmarks transportmyndigheter i jevne mellomrom vil gjennomføre markedsundersøkelser om det frie markedet kan levere landsdekkende posttjenester til enhetlige priser uansett geografisk plassering.

– Det har vært avgjørende for oss i disse forhandlingene, at alle dansker i hele landet fortsatt har mulighet for å sende og motta post, sa Thomas Monberg, folketingsmedlem for Sosialdemokratene da avtalen ble kjent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.