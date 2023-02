Artikkelen fortsetter under annonsen

Den nordiske elektronikkjeden Power (tidligere Expert), som XXL-gründer Øivind Tidemandsen og Wilhelmsen-familien eier 45 prosent hver av, har de seneste årene gjennomført en storstilt snuoperasjon, etter å ha vært et av de største tapsslukene i norsk handel over mange år.

I 2020 fikk konsernet sitt første overskudd på over ti år, etter en omsetningsøkning på 30 prosent. Veksten fortsatte i 2021, som endte med et resultat før skatt på nær 400 millioner kroner av en omsetning på 15,4 milliarder kroner.

Konsernsjef Ronny Blomseth varslet i fjor at målet om en omsetning på 30 milliarder kroner innen 2025 lå fast, der mesteparten av veksten skulle skje i Sverige, som selskapet trakk seg ut av i 2012 grunnet sviktende lønnsomhet.

De seneste årene har Power kun hatt netthandel og sentrallager i Sverige, men nå skal det også driftes fysiske butikker.

Ikke milliarder

Tirsdag meldte elektronikkonsernet at det har kjøpt opp MediaMarkts 29 varehus, som vil legges inn under det nyetablerte selskapet Power Retail Sverige. Det tyskeide MediaMarkt-konsernet vil fortsatt beholde 20 prosent av det nye selskapet.

Overtagelsen er ventet fullført innen sommeren 2023.

– Power har hele tiden hatt en klar ambisjon om å gå inn i det svenske markedet. Fusjonen med MediaMarkts svenske virksomhet er puslespillbrikken som manglet for å gi oss den tilstedeværelsen vi har siktet mot. Vi sikrer oss varehus med både størrelsen og plasseringen vi ønsket oss, i tillegg til svært dyktige og kompetente medarbeidere som er nøkkelen til å lykkes, sier konsernsjef Ronny Blomseth.

Partene er enige om ikke å gå ut med kjøpesummen. MediaMarkt omsatte i fjor for 5,3 milliarder svenske kroner, men har gått med underskudd over mange år.

– Prisen reflekterer resultatet, så det er ikke en veldig høy kjøpesum.

– Det er ikke snakk om et milliardoppkjøp?

– Definitivt ikke, men det er størrelse på selskapet. De omsetter for 5,3 milliarder kroner og har 1300 medarbeidere. Vi kommer litt fortere i posisjon i Sverige når vi gjør det på denne måten. Ellers ville det nok tatt oss mange år. Vi kan sikkert også få noen råd og gode tips fra dem, sier Blomseth.

Salget går bedre nå

Etter to knallsterke år, gikk det langt tråere for elektronikkbransjen i 2022. Powers hovedkonkurrent, Elkjøp Nordic, meldte i januar at det skulle redusere personalkostnadene med 12 prosent og at noen butikker ville bli avviklet.

Blomseth sier Power gjorde noen justeringer i kostnadsbasen i fjor, men langt på nær like drastisk.

– Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det blir et vanskelig marked når det bryter ut krig i Europa. Vi begynte å justere kostnadsbasen allerede da, og var ferdig med det meste i fjor sommer.

– Er det mange som har mistet jobben?

– Det vil jeg ikke si. Vi har butikker med fleksibel bemanning, der vi har justert ved å redusere noen arbeidstimer i flere butikker. Vi har også kuttet en del administrative kostnader, samt kuttet ned på markedsføring her og der, sier Blomseth.

Blomseth sier Power tjener penger i dagens marked, selv om svak krone og høye varelagre i bransjen gjør bildet mer utfordrende enn normalt.

– Det var et fall i omsetningen fra krigen brøt ut og frem til desember, men etter det har det gått bedre. Vi er i alle fall tilfreds med det vi har sett i januar og februar.