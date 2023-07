Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter to år med vanvittig vekst, ble fjoråret tyngre for varehandelen. Økte kostnader sammenfalt med fallende etterspørsel, særlig etter varer som ikke er sårt nødvendige for folk flest.

For elektronikkonsernet Power, som er eid av XXL-gründer Øivind Tidemandsen og Wilhelmsen-familien, falt omsetningen med nesten fem prosent, til 14,7 milliarder kroner.

– Det var et veldig utfordrende år. Januar og februar så bra ut, men da krigen brøt ut, stoppet det veldig opp. Krig gjør at forventningene til fremtiden blir litt ødelagt, og da blir kundene mer forsiktige, sier Power-sjef Ronny Blomseth.

Til tross for at konsernet iverksatte kostnadskutt bare to måneder etter invasjonen, endte driftsresultatet på minus 75 millioner kroner. Året før endte med et driftsoverskudd på 375 millioner.

– Vi opplevde en dramatisk endring av markedet, så vi måtte gjøre sparetiltak for at ting ikke skulle bli verre enn de ble. Vi reduserte varelageret, kuttet investeringene og gjorde andre tiltak som ikke nødvendigvis var positivt for omsetningen, sier Blomseth.

– En utfordring

I år har markedet falt med rundt fem prosent, mens Power har økt omsetningen med rundt fire prosent, ifølge Blomseth. Den norske virksomheten står for det aller meste av omsetningen. Powers erkerival er storebror Elkjøp, som har slitt tungt det siste året.

– I 2023 er vi litt mer optimistiske. Markedet blir nok tøft, men vi ser at vi får bra omsetning med aggressive kampanjer. Kundene er mer prisbevisste enn før, og det skal tjene en aktør som oss.

I år regner Blomseth med at Power vil få et driftsoverskudd igjen. I 2024 ser han for seg en utflating av salget, men han er forberedt på at det kan gå nedover igjen.

– Stigende renter er den største utfordringen, fordi det slår så hardt på levekostnadene. I tillegg faller boligomsetningen, som betyr at folk ikke kjøper like mye hvitevarer og tv-er, sier Blomseth.

– Hvordan ser kostnadspresset ut nå?

– Det er en utfordring. Spesielt husleiene, fordi de øker selv om omsetningen vår ikke øker. I tillegg har vi et lønnsoppgjør som ender på over fem prosent. Vi leter hele tiden etter områder hvor vi kan bli mer kostnadseffektive.

Sverige-comeback

Power het tidligere Expert, som var et av de største tapsslukene innen norsk handel. Det skyldtes blant annet en mislykket svensk satsing, som ble lagt ned for rundt ti år siden. De siste årene har Power bare hatt nettbutikk og sentrallager i Sverige.

Men nå gjør Power comeback. I februar ble det kjent at Power hadde kjøpt opp MediaMarkts 29 varehus, som vil legges inn under det nyetablerte selskapet Power Retail Sverige. Det tyskeide MediaMarkt-konsernet vil fortsatt beholde 20 prosent av det nye selskapet. Power tar over butikkene om noen få uker.

I 2022 omsatte MediaMarkt for 5,3 milliarder svenske kroner, men lønnsomheten var fraværende, slik den har vært nærmest sammenhengende de siste 15 årene. Etter det DN forstår, er avtalen konstruert slik at Power ikke betaler noe for varehusene, men at MediaMarkt kan få betalt dersom satsingen blir snudd til lønnsomhet.

– Vi går litt motstrøms, siden det er en virksomhet som ikke tjener penger, men vi har veldig tro på at det blir bra. Vi regner med at Sverige skal øke konsernets omsetning med rundt 30 prosent. I tillegg vil det gi synergier både på innkjøp og drift, sier Blomseth.