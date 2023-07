Artikkelen fortsetter under annonsen

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har nå bedt juristene sine vurdere hva som kan gjøres med Ikea-saken, skriver Aftenposten.

Det kan bare bety én ting, ifølge jurist Nicolai Winge, som er ekspert på plan- og bygningsloven. Han mener det betyr at statsråden vurderer å gripe inn.

– Det er ikke noe absolutt kommunalt selvstyre innen plan- og bygningsloven. Departementet har alltid siste ord, forklarer Winge.

Han mener senterparti-statsråden også har full anledning til å stanse planen, dersom han mener matjorden har større nasjonal interesse enn Ikeas planer.

Det vakte sterke reaksjoner fra flere hold da kommunestyret i Vestby kom til sin beslutning i en sak som har versert i 12 år. Tomten Ikea skal bygge på, er nemlig et 70 dekar stort jorde som i dag produserer korn. Ifølge Vestby Landbrukslag kan jordet produsere 70.000 brød i året, skriver avisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har ikke ytterligere kommentarer enn det som står i svaret til Stortinget, skriver pressevakt Jenny Kanestrøm Trøite i kommunaldepartementet.

Departementet har tre måneder på å gripe inn etter bestemmelsen i plan- og bygningsloven.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.