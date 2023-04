Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter flere år med tap er selskapet Agora Retail slått konkurs. Selskapet sto opprinnelig bak to Victoria's Secret-butikker i Oslo, men fra 2021 av ble butikken på Karl Johan stengt.

Tirsdag ble også butikken på Oslo City stengt, som følge av konkursen. Finansavisen omtalte saken først.

Egil Hatling i DLA Piper er bobestyrer og forteller at konkursåpningen skjedde tirsdag ettermiddag. Han har enda ikke rukket å skaffe oversikt over hvem som er kreditorer, og heller ikke hvor stor gjeld selskapet har.

– Vi har iverksatt strakstiltak og vært nede i butikken for å få oversikt, sier han til DN.

– Det man gjør er å søke å sikre aktiva, og da er det naturlig å sjekke varelager, tilbehør, og den type ting, fortsetter han.

Selskapet hadde størst omsetning i første hele driftsår, tilbake i 2016. Da omsatte selskapet for 19,9 millioner kroner. I 2021, som er siste tilgjengelige regnskapsår, omsatte selskapet for 9,5 millioner kroner, altså under halvparten.

Selskapet har vært drevet med negativt driftsresultat på mellom to og syv millioner kroner hvert år siden 2016, og i løpet av seks år med drift er det totale tapet før skatt på over 30 millioner kroner.

Hatling har vært i kontakt med ledelsen av Agora Retail, og forteller at boet vil behandles på vanlig måte i tiden fremover.

DN har prøvd å komme i kontakt med daglig leder i Agora Retail, men foreløpig ikke lyktes.