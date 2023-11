Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er ikke spesielt opptatt av markedsandeler. Anton Sport skal være best og ikke størst, og alt fokus dreier seg om lønnsomhet. Men med kjapp hoderegning ser jeg at vi nærmer oss ti prosent markedsandel blant kjedene, sier Anton Sport-sjef Morten Borgersen, som kan se tilbake på en sterk vekst i tredje kvartal.

Kjeden, som er en del av Sport Holding, har åpnet en rekke nye butikker og har en omsetningsvekst på mer enn 40 prosent fra samme periode i fjor. Den organiske veksten, som er justert for nyåpninger, var på 7,4 prosent – og lønnsom.

Det står i sterk kontrast til markedet for øvrig.

Omsetningsfall

De fem sportskjedene Sport 1, Intersport, Obs!, Stadion og XXL fikk en omsetning på snaue 3,3 milliarder kroner i tredje kvartal, ifølge tall fra Norsk Sportsbransjeforening. Det er en nedgang på fire prosent mot samme periode i fjor. MX-Sport utgjør også en liten andel av totalen, men disse tallene er estimert av foreningen.

Dette er andre kvartal på rad med fall i omsetningen etter en liten oppgang i første kvartal.

– Det selges fortsatt mye sportsutstyr. 2,5 prosent nedgang så langt i 2023 er langt unna krise, nordmenn unner seg utstyr som gir sport- og fritidsopplevelser. Men sportsbransjen er preget av lave marginer på varene som selges. Det er særlig aktiv fritid og friluftsliv som dominerer tredje kvartal, sier toppsjef Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening.

Den avtagende detaljhandelen viser at prisveksten og renteøkningene biter. Låneveksten bremser og spareraten faller. Merkevaretunge Anton Sport, som sikter seg inn mot en betalingsvillig kundegruppe, har ikke merket store endringer i hvilke varer kundene vil ha, selv om flere kunder er mer forsiktige.

– Vi selger jevnt over bra i alle kategorier, sier Borgersen.

Dog har dyrere sykler, og spesielt elsykler, vært tøffere å selge i år.

– Men dette tror jeg like mye skyldes et mettet marked, enn at det er tøffere økonomiske tider, sier Anton Sport-sjefen.

I fjor sto sportskjedene for 53 prosent av alt salg av sportsutstyr.

XXL-fall

Norsk Sportsbransjeforening rapporterer ikke markedsandeler på kvartalsvis basis.

I 2022 var det XXL som med hårfin margin hadde den største markedsandelen. I motsetning til de andre aktørene i bransjeforeningen er XXL det eneste børsnoterte selskapet. Det betyr at XXL rapporterer finansielle resultater hvert kvartal. I tredje kvartal var det ingen hyggelig lesing.

I Norge falt omsetningen med 10,9 prosent til 1015 millioner kroner. Tapene for hele XXL var på 189 millioner kroner i kvartalet.

– Dessverre er vi hverken stolte eller fornøyde, sa den nye konsernsjefen Freddy Sobin under kvartalspresentasjonen ved hovedkontoret på Alnabru for to uker siden.

DN kunne samtidig melde at konkurrenten Sport Outlet omsatte for rundt 500 millioner i kvartalet etter en omsetningsvekst på 14 prosent. Den organiske veksten var på syv prosent.

– Vi leverer gode resultater i år som vi gjorde i fjor, sier daglig leder Tor-Andre Skeie.

– Forbrukerne koser seg

Mange i sportsbransjen har strevd med høye varelagre det siste året. Det har resultert i til dels svært gode rabatter for kundene. Nå rapporteres det om langt sunnere varelagre enn i februar, ifølge Norsk Sportsbransjeforening, som påpeker at det naturlig nok har påvirket marginene.

– Alle i bransjen har merket at det er press på marginene, men sist og ikke minst har veldig mange høye varelagre, så det er blitt veldig trykk på marginene. Det er nesten ingen som selger varer til full pris. Jeg tror forbrukerne koser seg godt i markedet om dagen, sier Årstein Skjølsvik, som er ansvarlig for sport hos Coop.

Han sier de hadde en tilbakegang på to prosent, mot bransjens omsetningsfall på fire prosent.

– For oss er det viktig å jakte topplinje. Da går det litt utover marginbildet, men det er ikke så gærent. Vi ligger faktisk ganske godt i løypa i forhold til det målet vi har, sier han.

For Sport 1, Intersport, Anton Sport og Løplabbet samlet, som alle eies av Sport Holding, var omsetningsnedgangen på 1,8 prosent i tredje kvartal, ifølge konsernsjef Ole-Henrik Skirstad i Sport Holding. Konsernet eies i hovedsak av de to milliardærene Bjørn Rune Gjelsten og Olav Nils Sunde.

– Vi har et lavere marginbilde i tredje kvartal 2023 enn tredje kvartal i 2022. Det er større press på marginene i år enn det vi så i fjor og de to foregående årene før det med ekstrem etterspørsel etter våre type varer, sier Skirstad.

