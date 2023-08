Artikkelen fortsetter under annonsen

Nye tall fra Norsk Sportsbransjeforening viser at det går stadig tyngre. Andre kvartal 2023 endte med en samlet omsetning på 3,1 milliarder kroner, ned 5,3 prosent mot samme periode året før. Første halvår 2023 var ned 1,8 prosent mot samme periode i fjor.

Bakglatt etter pandemien

Sportsbransjen hadde to gullår under pandemien, 2020 og 2021, da nordmenn hadde velfylte kontoer siden andre fritidssysler som reising og restauranter var utelukket. Folk handlet.

At det kom en bråstopp da samfunnet åpnet igjen, var ventet. Nordmenn hadde handlet trenings- og friluftsutstyr til boder og skap var sprengte.

– 2020 og 2021 var ekstraordinært gode år for sportsbransjen. Bransjen fikk en ventet korreksjon i 2022 med en nedgang på 9,3 prosent for året i sportskjedene. Sportskjedene ligger likevel, per første halvår, litt foran 2019-omsetningen som på mange måter var det siste normalåret, sier Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening i en melding.

Varelagre til besvær

Selv om nedturen etter pandemien var varslet, sliter altså bransjen selv om man nå er tilbake til det Hansen beskriver som et «normalnivå». Han forklarer at bransjen var vel optimistisk og ble sittende med for store varelagre da nordmenn plutselig også fikk andre ting å bruke pengene på. Det har gitt mange gode rabatter, men Hansen sier dette har kostet bransjen dyrt.

XXL er blant kjedene som har slitt tungt, og der eierne måtte gå inn med frisk kapital for å holde selskapet flytende.

Hansen rapporterer nå om langt sunnere varelagre enn ved begynnelsen av året, og han sier inngangen til andre halvår er meget oppløftende. Han trekker frem det våte og omskiftelige sommerværet på Østlandet og store deler av Sør-Norge som positivt for bransjen.

– Det mange kaller «typisk norsk sommer» er bra sportsbransjevær. Da selges det klær og sko til allslags vær, og ellers mye annet sportsutstyr som bidrar til å holde varmen i nordmenn, sier Hansen.

Men det viktige sykkelmarkedet ser ut til å bli svakere i år enn i fjor, og her meldes det fortsatt om en del forsinkelser og leveringsproblemer.

Dyrtid bremser

Sportsbransjen sliter også med generelt høyere kostnader, som til husleie og strøm. Bransjen har også med at folk nå har mindre penger og er mer forsiktige.

– Nordmenn kjenner nå effekten av økte renteutgifter, og sportsbransjen merker det særlig på dyrere produkter som er mer krevende å få omsatt. Det er liten tvil om at nordmenn vurderer strengere hva de bruker pengene på, sier Hansen.