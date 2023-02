Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hovedårsaken er at bransjen er i korreksjon etter to år med pandemi som har vært helt vanvittige. Hvert eneste kvartal har det vært en nedgang sammenlignet mot 2021, sier direktør Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening.

At omsetningen i 2022 endte ned hele 9,3 prosent, mener han ikke er noen overraskelse. I årets siste og viktigste kvartal endte sportskjedene opp med omsetning på 3,8 milliarder, som tilsvarer et fall på 10,3 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021.

– Nivået er likevel høyt, det er ingen krisestemning i bransjen. Det som er krevende for mange kjeder nå, er likviditeten og store varelagre. Vi ser at en del kostbare produkter som sykler og elsykler har kommet veldig sent. Det binder kapital og plass på lageret, sier Evald Hansen.

Han viser til at 2022 også var preget av prisoppgang.

– Så i antall produkter blir nedgangen litt mer, men vi har ikke sikre tall på prisstigning da det er usikkert fra segment til segment. Sykkel er i det segmentet som det er har vært vanskeligst å få tak i, mens man har hatt god tilgang på tekstil. Der har ikke prisveksten vært tilsvarende.

Leveringsproblemer

Ifølge Norsk Sportsbransjeforening økte det totale sportsmarkedet med 21 prosent under koronapandemien, og sportskjedene begynner å merke at nordmenn har fått trangere lommebok etter rentehevinger og høy prisvekst.

I fjor rapporterte sportskjedene om et utfordrende år med store varelagre og leveringsproblemer på en rekke varer. Forsinkelser mellom produsent, leverandør og forhandler har dessuten ført til en opphopning av varer ute i sportsbutikkene.

Sportskjeden XXL har i lang tid brent inne med et alt for høyt varelager. Da selskapet i forrige uke la frem resultater for fjerde kvartal måtte det børsnoterte selskapet vise til et underskudd på nesten en halv milliard kroner, etter et kvartal preget av lave marginer og tilbudskampanjer.

Særlig skyldes underskuddet en nedskrivning av varelageret på 300 millioner. Etter å ha sittet inne med høye varelagre over lengre tid har sportskjeden iverksatt et massivt tømmesalg.

Mister markedsandeler

XXL er den største sportskjeden med en markedsandel på 32 prosent, like etterfulgt av Sport 1 med en markedsandel på 31,4 prosent. Kjeden ligger imidlertid under Gjelsten og Sunde-eide Sport Holding, som er landets største aktør i sportsmarkedet som eier av Sport 1, Intersport og Anton Sport.

Da XXL la frem resultatene for fjerde kvartal ble det klart at sportskjeden tapte markedsandeler både i året som helhet, og i årets siste kvartal.

Dessuten er bransjen i endring hvor utenlandske nettaktører tar markedsandeler, i likhet med leverandører som i større grad blir sluttbrukere gjennom egne kanaler.

Norsk Sportsbransjeforening opplyser at for under ti år siden sto sportskjedene for 90 prosent av omsetningen, mens de andre besto av de resterende ti prosent. Basert på tall fra 2021, har sportkjedenes omsentingstall falt til 54 prosent av den totale omsetningen av både sport og friluftsutstyr.

Ifølge foreningen er det fortsatt friluftsliv, jakt, ski, sykkel og som selger mest. Samtidig er padelsporten i medvind og i kraftig vekst. Hengekøyer, som tok av under pandemien, falt kraftig i fjor.