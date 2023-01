Artikkelen fortsetter under annonsen

På sine hjemmesider skriver netthandelsbutikken Stayclassy at det ikke lyktes med rekapitaliseringen av selskapet.

Styret har tirsdag konkludert med at det ikke finnes alternativer for videre drift. Selskapet vil onsdag morgen begjære konkurs. Selskapets aktivitet er dermed innstilt og salget er stanset.

– Tusen takk til alle som har valgt Stayclassy de siste ni årene. Vi kommer til å savne alle våre fantastiske kunder, og vi er dypt fortvilet og lei oss over situasjonen, skriver selskapet på hjemmesidene.

Thomas Holstad er både grunnlegger, sjef og styreleder i selskapet. Holstad skriver til DN at han beklager til alle kunder og samarbeidspartnere som blir rammet av dette.

- Vi har virkelig forsøkt alt i vår makt for å redde selskapet ut av den situasjonen uten å lykkes, skriver Holstad.

Stayclassy er kjent for blant annet salg av elektriske sparkesykler, hoverboard og små elektriske kjøretøy.

Tirsdag denne uken meldte DN at selskapet var begjært konkurs av to tidligere ansatte – begge konkursbegjæringene skulle behandles i Ringerike og Asker og Bærum tingrett denne uken.

Bot i million klassen

Tidlig i desember i fjor varslet Forbrukertilsynet en bot i millionklassen til el-sparkesykkelleverandøren Stayclassy og dens daglige leder, tidligere realitydeltager Thomas Holstad.

Tilsynet mente Holstad og selskapet hadde brutt med regler angående markedsføring etter blant annet en salgskampanje i november der førpriser ikke ble oppgitt, og hvor det for flere produkter ble gitt inntrykk av en prisfordel som ikke var reell.

Det ble varslet en bot på 400.000 kroner til Holstad selv for villedende markedsføring, mens selskapet ble varslet en bot på halvannen million kroner.

Holstad forsøkte en alternativ pengejakt gjennom innsamlingssiden Spleis, som drives av Sparebank 1. Det var Holstad selv som startet «Spleisen», der det ble oppgitt at ønsket innsamlingsbeløp var på en halv million kroner. Spleisen ble imidlertid stanset av Sparebank 1 etter relativt kort tid.

I melding fra selskapet tirsdag kveld opplyser det om at bostyrer overtar nå ansvaret for Stayclassy. Selskapet vil dele kontaktinformasjon når den blir tilgjengelig.

Stengte nettbutikk i januar

Selskapet stengte nettbutikken tidligere i januar, i påvente av avgjørelsen fra Forbrukertilsynet. Avgjørelsen angående boten vil være «avgjørende for videre drift», heter det.

Fysiske butikker i Oslo og Bærum er også blitt stengt på nyåret, skrev Avisa Oslo og Budstikka tidligere i januar.

Selskapet har ennå ikke levert årsregnskap for 2021. I 2020 var omsetningen på 63 millioner kroner, med et resultat før skatt på 4,3 millioner kroner.

Holstad opplyste til Avisa Oslo tidligere i januar at Stayclassy hadde et elendig år i 2022, med en omsetning på 13 millioner kroner. Lokalavisen skrev også om flere ubetalte regninger som har endt hos Namsmannen.